Se c’è una relazione che i fan sperano ancora che nasca, nonostante il Gf Vip sia terminato da più di un mese, è quella tra Jessica e Barù. Tra i due infatti attualmente, non c’è null’altro che un’amicizia.

Ed è proprio su questo ultimo punto che il nipote di Costantino della Gherardesca ha voluto fare chiarezza in un’intervista rilasciata a Radio Radio. “Io e lei siamo amici, siamo ancora amici”, ha infatti precisato.

Barù fa chiarezza sul rapporto con Jessica Selassié: “Siamo solo amici. Se una mi piace mi faccio avanti”

L’ex gieffino alla domanda se qualcuna all’interno della casa fosse il suo tipo è stato molto chiaro: nessuna lo era e anzi, con la massima sincerità ha dichiarato: “Se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei.

I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui”.

“Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no”

Sul motivo che lo ha portato a partecipare come concorrente al Gf VIP ha dichiarato, senza tanto girarci intorno, che il fattore economico è stato molto importante: “Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no.

Ho sparato una certa cifra pensando che mi dicessero di no e invece […] era prima di Natale, c’era il Covid, dovevo fare i regali, le cene di Natale, di Capodanno, ho detto che me frega vado a starmene lì un mese, aumento i follower su Instagram […] Invece purtroppo ci sono rimasto tre mesi lì dentro. Ero ovviamente pronto, so cosa sono andato a fare…”