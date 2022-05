Una tra le più note giornaliste e conduttrici del panorama televisivo italiano è sicuramente Barbara Palombelli. Alla 71° edizione del Festival di Sanremo è una del co-conduttrici che affianca Amadeus e Rosario Fiorello in una delle cinque serate. Ma chi è Barbara Palombelli e cosa c’è da sapere su di lei?

Chi è Barbara Palombelli: vita della giornalista e conduttrice

Barbara Palombelli nasce a Roma nel 1953. Laureata in Lettere Moderne, inizia alla fine degli anni ’70 a lavorare nella redazione di un programma Rai molto in voga ai tempi: Rai Radio 2. La sua carriera giornalistica spicca il volo intorno al 1984, quando inizia la collaborazione con “Il giornale” diretto da Indro Montanelli. Barbara scrive poi in seguito anche per “Il corriere della sera” e “La Repubblica”, testate giornalistiche di grande prestigio con cui collaborerà fino al 2006.

Sempre a partire dall’inizio degli anni ’90, ha condotto anche una serie di interviste andate in onda sul programma della Rai Domenica In. Barbara Palombelli ha lavorato per qualche anno anche in radio conducendo alcuni programmi come “Se telefonando” e “Il gambero”. Dal 2006 poi la giornalista si è spostata dalla Rai alla Mediaset, collaborando con le rubriche del TG5, dei programmi Matrix, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque.

Dal 2013 la Palombelli, infine, si è dedicata alla conduzione del format Mediaset “Forum”, in onda tutti i giorni su Canale 5.

In occasione della 71° edizione del Festival della canzone italiana, in onda sulla Rai dal 2 al 6 Marzo, Barbara fa ritorno nella rete che ha visto nascere il suo successo per affiancare i conduttori dell’edizione 2021 del contest canoro come co-conduttrice per una serata. Per diversi anni Barbara ha anche condotto il programma “Stasera Italia”, in onda in prima serata su Rete 4.

La vita privata

Barbara Palombelli è sposata dal 1982 con Francesco Rutelli, anche lui giornalista e politico. Tre anni dopo il rito civile, la coppia si è sposata anche in chiesa; inizialmente entrambi avevano dichiarato di aver fatto questa scelta unicamente per le loro famiglie ma, durante un’intervista a Verissimo, Barbara ha dichiarato di aver ritrovato la fede dopo aver adottato uno dei suoi quattro figli dall’Equador.

Dopo qualche anno dal loro matrimonio è nato il loro primo e unico figlio biologico, Giorgio. La coppia, tuttavia, conta un totale di quattro figli: Serena (che ha partecipato al Grande Fratello nel 2019), Francisco e Monica sono stati adottati dalla famiglia.

La giornalista è molto attiva sui social, il suo profilo Instagram conta molti followers. Nel 1991 ha ricevuto inoltre la onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, consegnatole dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.