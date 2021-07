Barbara Masini si è commossa in Senato difendendo la legge DDL Zan, proprio lei, che 10 giorni fa, il 6 luglio, la ha fatto coming out e affermava che “Non mi batto a favore del ddl Zan mossa da ragioni personali.

La mia è una battaglia di giustizia e libertà.”

Barbara Masini, senatrice di Forza Italia, nata a Pistoia a gennaio del 1974. È diplomata al liceo classico Niccolò Forteguerri di Pistoia e laureata in scienze politiche all’Università di Siena. Ha svolto attività di grafica e comunicazione occupandosi di visual communication come libero professionista.

Alle amministrative del 2017 viene eletta consigliere comunale di Forza Italia a Pistoia, risultando la donna più votata della coalizione di centro-destra a sostegno del sindaco Alessandro Tomasi e divenendo quindi presidente della V commissione consiliare che si occupava di Sociale e sanità, attività produttive, commercio, politiche giovanili, pari opportunità.

Alle elezioni politiche dell’anno successivo viene eletta al Senato della Repubblica nel collegio proporzionale Toscana 1, dove Forza Italia riesce a conquistare l’unico senatore eletto al proporzionale in Toscana. È proclamata senatrice della Repubblica il 16 marzo 2018. Ha aderito al gruppo parlamentare “Forza Italia-Berlusconi Presidente”. A palazzo Madama fa parte della commissione Politiche dell’Unione Europea.

Nel dicembre 2019 è tra i 64 firmatari, di cui 41 di Forza Italia, per il referendum confermativo sul taglio dei parlamentari.

All’inizio di gennaio 2020 ritira la firma insieme ad altri tre senatori di Forza Italia vicini a Mara Carfagna. A luglio 2021 fa coming out dichiarando la sua omosessualità e confermando di avere una compagna.

La senatrice si è schierata a favore del DDL Zan raccontando un episodio molto personale della vita, ricordando quando la madre capì dell’omosessualità della figlia. La Masini chiede l’approvazione del testo contro l’omotransfobia affermando che:

Non tutti i genitori sono costretti ad avere paura per una società immatura, che ritiene che tuo figlio o tua figlia possano o debbano essere un soggetto più vulnerabile per quello che è. Quando capì di me mia madre mi disse: “Ho paura per te“. Tutti i genitori hanno paura per i propri figli. Per il loro futuro, per la loro salute, per un incidente, per una casualità amara del destino. Ma non tutti sono costretti ad avere paura per una società immatura, che ritiene che tuo figlio o tua figlia possano o debbano essere un soggetto più vulnerabile per quello che è.