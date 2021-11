Barbara D’Urso è stata sorpresa da alcuni fan mentre trascorreva la festa di Halloween in discoteca e respingeva le avance si un suo corteggiatore.

Barbara D’Urso in discoteca

Durante una serata ai Magazzini generali di Milano Barbara D’Urso è stata paparazzata mentre si scatenava a suon di balli e di canti.

Insieme a lei anche alcuni sconosciuti e un uomo sarebbe stato avvistato mentre tentava di dare un bacio alla conduttrice che, a quanto pare, lo ha rispedito al mittente. Da mesi si vocifera che la conduttrice sia legata all’agente assicurativo Francesco Zangrillo, ma sulla questione Barbara D’Urso ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo.

Per la serata in discoteca la conduttrice ha indossato un aderente abito animalier, considerato uno dei suoi outfit più iconici.

Barbara D’Urso: la vita privata

Da tempo Barbara D’Urso mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata e non è chiaro se al fianco della conduttrice sia presente qualcuno di speciale. Negli scorsi mesi era stata avvistata con l’agente assicurativo Francesco Zangrillo, già al centro di un gossip per una presunta liaison (poi smentita) con Elisabetta Gregoraci. Barbara D’Urso ha sempre mantenuto il più totale silenzio sulla questione e non ha mai confermato se davvero stesse insieme a Zangrillo.

Barbara D’Urso: i figli

La conduttrice si apre pubblicamente sulla sua vita privata solo quando si tratta dei suoi due figli, Giammauro ed Emanuele, nati dall’amore con il produttore Mauro Berardi. Sui social la conduttrice non perde occasione per esprimere tutto il suo orgoglio nei confronti dei due ragazzi, entrambi lontani dal mondo dello spettacolo.