Banfy: la storia del neomelodico piemontese che affascina con la musica napoletana

Conosci Banfy, il neomelodico che sta spopolando con il suo brano 'Bam Bam' e la sua musica napoletana.

Valentino Casagrande, meglio conosciuto con il nome d’arte Banfy, è un cantautore di origini sinti che ha saputo affermarsi nel panorama musicale italiano. La sua carriera è decollata grazie al singolo ‘Bam Bam’, frutto di una collaborazione con l’artista Sheridan, che ha ottenuto un successo clamoroso nel 2026. Questo brano ha fatto registrare milioni di ascolti su Spotify e visualizzazioni su YouTube, trasformando Banfy in un nome di spicco nella musica neomelodica.

Le origini e la formazione di Banfy

Nato a Tortona, in Piemonte, Valentino ha radici sinti che influenzano la sua musica. Cresciuto in un contesto che valorizza la tradizione, ha iniziato a cantare da giovane insieme ai suoi fratelli, formando il gruppo ‘Romane Ciave’, un nome che racchiude l’essenza della loro cultura. Nonostante le sue origini, Banfy ha sempre nutrito una grande passione per la musica napoletana, scrivendo canzoni che raccontano storie d’amore e di vita.

Il primo successo e l’ascesa

Il suo esordio musicale risale al 2018 con il brano ‘Il Natale che verrà’, che ha cominciato a fargli guadagnare visibilità. Tuttavia, è con ‘Bam Bam’ che Banfy ha raggiunto una notorietà senza precedenti. Questo brano, caratterizzato da ritmi coinvolgenti e un ritornello accattivante, ha fatto breccia nel cuore del pubblico, trasformandosi in un vero e proprio tormentone estivo.

La vita personale di Banfy

Oltre alla carriera musicale, Banfy ha una vita privata che merita attenzione.

Sposatosi giovanissimo, a soli 19 anni, è padre di tre figli: Crissel, Tiffany e un maschietto nato nel 2026. La sua canzone dedicata alle figlie, ‘Crissel & Tiffany’, è un chiaro esempio dell’amore che nutre per la sua famiglia, un tema che ricorre spesso nei suoi brani.

La comunità e il legame con le origini

Nel 2000, Banfy e la sua famiglia si sono stabiliti in un campo nomadi a Tortona.

Qui, hanno creato la loro comunità, migliorando l’ambiente circostante e richiedendo servizi essenziali come acqua e luce. Il cantautore ha dichiarato di preferire questa vita all’idea di vivere in un appartamento, sottolineando l’importanza per lui di essere circondato dalla sua famiglia e dalla sua cultura.

Curiosità e aspetti unici di Banfy

Il nome d’arte di Banfy ha origini affettuose: il padre lo chiamava ‘Lino’, in onore di Lino Banfi, da cui deriva il suo soprannome. Questa scelta riflette il legame profondo con le sue radici e la sua identità. Su piattaforme come Instagram e TikTok, Banfy condivide non solo la sua musica, ma anche scorci della sua vita quotidiana, mostrando il suo lato più umano e genuino.

Il futuro di Banfy nella musica

Attualmente, Banfy si è affermato come uno degli artisti più richiesti per eventi privati, tra cui matrimoni e feste. La sua musica, prevalentemente autoprodotta, continua a riscuotere successo, e la sua presenza nei social media ha ampliato ulteriormente la sua visibilità. Il percorso di Banfy è solo all’inizio, e il suo talento promette di conquistare ancora di più il cuore del pubblico italiano.