Ballando con le Stelle: Scopri il Cast e le Novità Imperdibili della Stagione 34

Un evento straordinario si è recentemente svolto: Alix Earle, Dylan Efron e due stelle di The Secret Lives of Mormon Wives hanno condiviso lo stesso palco. Questo è il fascino di Dancing with the Stars, capace di riunire celebrità diverse in combinazioni sorprendenti. La stagione 34 si preannuncia ricca di energia e divertimento, con la possibilità di incoraggiare i concorrenti e votare per i preferiti durante le nuove puntate settimanali.

Per gli appassionati del programma, è fondamentale segnare sul calendario le date di uscita degli episodi della nuova stagione di Dancing with the Stars.

Informazioni sullo streaming e la programmazione

È essenziale sapere come seguire lo show. La celebre competizione di danza va in onda su ABC e Disney+ ogni martedì alle 20:00 EST. Qualora si perdesse un episodio, sarà possibile recuperarlo il giorno successivo su Hulu, facilitando così il mantenimento degli aggiornamenti.

Opzioni di visione

È possibile guardare Dancing with the Stars su:

ABC

Disney+

Hulu

Temi settimanali della stagione

Ogni settimana, il programma adotta un tema differente che arricchisce le esibizioni.

I temi spaziano da balli tradizionali a stili moderni, offrendo ai concorrenti l’opportunità di esprimere la propria creatività e talento. Ogni episodio promette di essere un’esperienza unica sia per il pubblico sia per i partecipanti.

Calendario degli episodi

Di seguito è presentato il programma degli episodi di questa stagione, completo di temi e date di uscita. Si consiglia di non perdere nulla!

Episode 1 – Tema: Introduzione e presentazione

Episode 2 – Tema: Balli di coppia

Episode 3 – Tema: Danze in costume

La nuova stagione si prospetta ricca di emozioni e sorprese.

Ogni episodio offrirà sfide, momenti divertenti e performance indimenticabili, permettendo di vivere la magia di Dancing with the Stars come mai prima d’ora.