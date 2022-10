Gabriel Garko, a Ballando con le Stelle, balla insieme ad una donna. In molti si sono chiesti per quale motivo non balla con un uomo come Alex De Giorgio.

Ballando con le stelle, perché Gabriel Garko non balla con un uomo

Gabriel Garko è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. Si metterà alla prova in una nuova esperienza e nel programma ballerà accanto alla maestra professionista Giada Lini. Sul web molti utenti si sono chiesti perché Gabriel Garko non balli con un uomo, come invece è stato deciso per Alex Di Giorgio. Il nuotatore ha chiesto alla produzione di ballare con un maestro e per la prima volta nella trasmissione due uomini balleranno insieme.

Il web si è chiesto per quale motivo anche l’attore non sia stato affiancato da un uomo.

Le dichiarazioni di Gabriel Garko

“No non ballo con un uomo, e non per discriminazione, ma perché la mia partecipazione al programma ha un altro scopo. Volevo divertirmi ed esibirmi con una ballerina professionista” ha dichiarato Gabriel Garko in un’intervista per Vanity Fair. L’attore ha spiegato di essere stato corteggiato a lungo da Milly Carlucci per la partecipazione a Ballando con le Stelle.

“Se mi metto a ballare con gli amici non ci riesco, invece se studio una coreografia vado alla grande. È da un po’ che manco dalla tv, e sinceramente iniziavo a sentire la mancanza del set. Darò il massimo” ha aggiunto l’attore.