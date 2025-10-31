Ballando con le Stelle: il dramma e il sostegno della famiglia di Alix Earle

Un episodio emozionante ha catturato l'attenzione di "Dancing With the Stars", con Alix Earle e sua matrigna Ashley Dupré protagoniste di un momento toccante.

Negli ultimi episodi di Dancing With the Stars, il dramma è diventato un elemento costante, e l’ultima puntata non ha fatto eccezione. Al centro della scena vi è Alix Earle, una delle concorrenti celebri, e le polemiche scaturite dalle sue performance e dai punteggi ricevuti dai giudici. In particolare, il punteggio dell’ospite ed ex ballerina Cheryl Burke ha attirato l’attenzione, generando reazioni forti da parte della famiglia di Alix.

Il punteggio controverso di Cheryl Burke

Nella puntata del 28 ottobre, Alix e il suo partner Val Chmerkovskiy hanno eseguito un tango sulle note di “Bury a Friend” di Billie Eilish, guadagnando un punteggio finale di 39. Tutti i giudici, ad eccezione di Cheryl Burke, hanno assegnato loro un punteggio perfetto di 10. Cheryl, invece, ha dato a Alix un 9, un voto che ha suscitato un’ondata di reazioni sui social media.

La reazione di Ashley Dupré

In risposta al punteggio di Cheryl, Ashley Dupré, matrigna di Alix, ha pubblicato un video su TikTok per esprimere il suo sostegno alla giovane ballerina. Nel video, Ashley ha commentato il voto di Cheryl con una provocante affermazione: “Oh, vai a prendere più Ozempic!”. Questa frase ha generato confusione tra i suoi figli, che si sono chiesti cosa intendesse con tale affermazione. Ashley ha giustificato il suo commento dicendo: “Cosa? Lei sembra strana.

Non sembra nemmeno lei!”.

Le dichiarazioni di Cheryl Burke

Cheryl Burke ha risposto alle critiche ricevute riguardo al suo punteggio e ha parlato apertamente del body shaming. In un video su Instagram, ha chiarito che le sue osservazioni erano basate su anni di esperienza e formazione nel mondo della danza. Ha affermato: “Le mie critiche non provengono dal nulla, ma dalla mia esperienza personale. Non posso accettare le osservazioni che riguardano il mio aspetto fisico, specialmente quando queste vengono fatte di fronte ai bambini”.

Il tema del body shaming

Il commento di Ashley su Ozempic è stato interpretato come un attacco al peso e all’aspetto di Cheryl, che ha affrontato in passato le sue lotte con la salute e l’immagine corporea. Cheryl ha condiviso che le critiche ricevute sono state particolarmente dure e ha affermato: “Ci sono stati momenti in cui la situazione era devastante. Non posso tollerare commenti negativi sul mio corpo, soprattutto quando non si basano sulla realtà”.

Le esperienze personali di Cheryl

Cheryl Burke ha parlato in modo sincero delle sue esperienze con il body dysmorphia e di come la carriera di ballerina l’abbia portata a lottare con la sua immagine. Ha rivelato: “Mi sono sentita giudicata per il mio aspetto per tutta la vita. I social media hanno reso tutto ancora più difficile, portandomi a periodi di depressione”. Ha anche sottolineato che non si pesa più, poiché considera questa abitudine parte del problema.

Il percorso di Cheryl verso il benessere

Cheryl ha chiarito che la sua perdita di peso non è stata dovuta a farmaci come Ozempic, ma a cambiamenti nello stile di vita, come una dieta equilibrata e l’adozione di abitudini alimentari più sane. Ha spiegato: “Ho smesso di mangiare dopo le 19:00 e questo ha cambiato completamente il mio corpo. Non si tratta solo di numeri sulla bilancia, ma di come mi sento”.

Il recente episodio di Dancing With the Stars ha messo in luce importanti questioni legate all’immagine corporea e al sostegno familiare. Alix Earle, con il supporto di sua matrigna Ashley, ha affrontato le critiche, mentre Cheryl Burke ha utilizzato la sua piattaforma per discutere le esperienze personali e le sfide legate al body shaming. Questo scambio di opinioni dimostra quanto sia cruciale affrontare con sensibilità le questioni relative all’immagine e al giudizio nel mondo dello spettacolo.