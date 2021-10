A Ballando con le stelle è andato in onda un confronto tra Mietta e Selvaggia Lucarelli, con un chiarimento sulla questione vaccini.

Durante la nuova puntata di Ballando con le stelle è andato in onda un confronto tra Mietta e Selvaggia Lucarelli.

Era davvero necessario dopo la polemica scoppiata per il fatto che la cantante, risultata positiva al Covid, non era vaccinata, come ha voluto sottolineare la giornalista in diretta, non tenendo in considerazione il fattore privacy. La cantante è intervenuta in collegamento, spiegando di essere ancora positiva, ma di stare bene. “Selvaggia Lucarelli, da giornalista, sabato scorso ha fatto una domanda, ma Mietta non era tenuta a rispondere, dato che non fa parte dei doveri di un cittadino rispondere a domande di quel tipo, essendoci il diritto alla privacy” ha sottolineato Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, il chiarimento sulla questione vaccino

“La questione è stata un po’ confusa e sono finita in una gogna mediatica” ha dichiarato Mietta, in collegamento con Ballando con le stelle. Ha spiegato che per lei la vicenda è chiusa. “Il fatto che solo Mietta qui sia risultata positiva, dimostra che i vaccini funzionano, quindi invito tutti a vaccinarsi” ha ribadito Selvaggia Lucarelli, che qualche giorno fa ha duramente attaccato la cantante a Piazzapulita.

Ballando con le stelle: “Non sta a noi indagare su chi è vaccinato e chi no”

Durante il chiarimento tra Mietta e Selvaggia Lucarelli, Milly Carlucci ha voluto spiegare che a Ballando con le stelle, come in tutti i luoghi di lavoro, si entra con il Green pass. Non è possibile, e neanche giusto, però, indagare su come è stato rilasciato il Green pass, se per avvenuta vaccinazione o per tampone risultato negativo. Per questo motivo Mietta era in regola e poteva partecipare alla trasmissione.