Milly Carlucci ha fatto i nomi di quelli che saranno alcuni dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e ha ammesso che vorrebbe all’interno dello show anche Francesca Pascale e Paola Turci, anche solo come ospiti.

I concorrenti di Ballando con le Stelle

Molto presto prenderà il via una nuova edizione di Ballando con le Stelle e in queste ore Milly Carlucci ha ammesso che le piacerebbe avere all’interno del programma una delle coppie del momento, fosse anche solo come ospiti: si tratta di Francesca Pascale e Paola Turci, che sono recentemente convolate a nozze.

“Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio.

E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata”, ha dichiarato la conduttrice. Quanto agli altri nomi che potrebbero prendere parte alla nuova edizione dello show si è parlato di Gabriel Garko, Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Nancy Brilli, Marta Flavi, Eva Robin’s e Beppe Convertini.

Questi nomi verranno confermati?

Le conferme

Al momento nessuno dei nomi sopracitati è stato confermato dalla Carlucci, che ha espresso le difficoltà nel fare i giusti abbinamenti tra insegnanti e concorrenti. “Bisogna fare gli abbinamenti con i maestri, impresa mai semplice. C’è tempo per ufficializzare. Posso confermare che vorrebbero partecipare in tantissimi, e questo mi fa piacere: il programma funziona alla grande”, ha detto la conduttrice.