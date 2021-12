Alberto Matano non era presente durante la finale di Ballando con le Stelle. Il motivo è che ha avuto un contatto con una persona positiva al Covid.

Ballando con le Stelle, Alberto Matano assente: il motivo

Alberto Matano non era presente alla finale di Ballando con le Stelle.

Il motivo è che è entrato in contatto, anche de indirettamente, con una persona positiva al Covid. La presentatrice Milly Carlucci, in apertura della puntata, ha annunciato l’assenza del noto giornalista e opinionista del programma, ma ha colto l’occasione per collegarsi con lui in diretta video per un saluto.

Ballando con le Stelle, Alberto Matano assente: “Sto benissimo”

“Io Milly volevo dire una cosa, volevo tranquillizzare tutti e dire che sto benissimo…” ha dichiarato Alberto Matano.

Non ha potuto partecipare alla finale di Ballando con le Stelle perché è in quarantena, ma ha voluto tranquillizzare tutti spiegando che sta bene e che non è positivo al Covid. Nonostante la sua assenza ha assegnato il suo tesoretto a distanza.

Ballando con le Stelle, Alberto Matano assente: “Entrato in contatto con positivo”

Alberto Matano era molto dispiaciuto di non poter essere presente alla tanto attesa finale di Ballando con le Stelle, ma ha voluto precisare che le sue condizioni di salute sono perfette.

È riuscito a seguire la puntata da casa, assegnando anche il suo tesoretto. La finale di questa edizione è stata vinta da Arisa.