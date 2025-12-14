Ballando con le Stelle 2025: Semifinalisti, Polemiche e Momenti Indimenticabili

Esplora i momenti salienti e le controversie della semifinale di Ballando con le Stelle 2025. Scopri i punti salienti, le esibizioni spettacolari e le discussioni che hanno caratterizzato questo evento imperdibile.

Il 13 dicembre 2025 ha segnato l’appuntamento con la semifinale di Ballando con le stelle, il celebre show di danza di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Una serata ricca di emozioni, performance straordinarie e alcune assenze che hanno scatenato il dibattito tra il pubblico.

Tra i concorrenti in gara, spiccano nomi noti come Fabio Fognini, Barbara D’Urso e Martina Colombari. Tuttavia, l’assenza di due figure di rilievo, Nancy Brilli e Marcella Bella, ha attirato l’attenzione e sollevato interrogativi.

Polemiche in giuria

Una delle costanti di Ballando con le stelle è la giuria, e in particolare Guillermo Mariotto, il cui stile provocatorio continua a suscitare reazioni contrastanti. Durante la semifinale, i suoi commenti sulla ballerina Alessandra Tripoli hanno suscitato indignazione. Mariotto ha affermato: “Ho visto il tuo lato B in versione variopinta e mi sono perso molti passi del nuotatore”, un’affermazione che ha fatto storcere il naso a molti.

Critiche e ricordi

In aggiunta a questo, il designer ha insinuato che nessuno conoscesse Giada Lini, la partner di Fognini, prima di quest’edizione. Tuttavia, i fan dello show ricordano bene le sue coreografie memorabili, come quelle con Gabriel Garko, un ex concorrente di successo. Questa mancanza di riconoscimento ha sollevato un coro di proteste da parte del pubblico e dei fan.

Assenze significative

Le assenze di Nancy Brilli e Marcella Bella sono state tra i temi più discussi della serata.

Brilli, in particolare, ha vissuto un momento difficile dopo essere stata eliminata in modo controverso. La sua esclusione, avvenuta durante il ripescaggio, ha suscitato molte polemiche nel pubblico, specialmente dopo che Rossella Erra ha scelto di favorire un’altra concorrente, Emma Coriandoli.

Marcella Bella ha affrontato una situazione simile, avendo ricevuto critiche dalla giuria. La sua decisione di non presenziare in studio è stata interpretata come un segnale di protesta, ma entrambe le artiste hanno scelto di mantenere un profilo basso, evitando polemiche aperte.

Performance da ricordare

Nonostante le polemiche, la semifinale ha visto alcune performance straordinarie. Fabio Fognini ha colpito il pubblico con un’esibizione ricca di emozione, parlando apertamente dei suoi momenti di vulnerabilità e degli attacchi di panico vissuti durante la sua carriera sportiva. La sua sincerità ha fatto breccia nei cuori degli spettatori, dimostrando che anche i campioni più forti possono affrontare sfide personali.

La forza di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, nonostante le voci su un possibile ritiro, si è mostrata determinata a raggiungere la finale. In diretta ha dichiarato: “Voglio arrivare in finale, anche per arrivare ultima, ma voglio esserci”. Il suo spirito combattivo e la sua capacità di affrontare le critiche hanno reso la sua performance ancora più affascinante. Non ha esitato a mettere al suo posto il ballerino Pasquale La Rocca, chiarendo chi è la vera protagonista dello show.

Classifiche e finalisti

Alla fine della serata, le classifiche hanno visto Francesca Fialdini al primo posto, seguita da Barbara D’Urso e Martina Colombari a pari merito. Le coppie che hanno conquistato un posto nella finale sono state Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca e Andrea Delogu con Nikita Perotti, mentre Francesca Fialdini e Giovanni Pernice hanno vinto una sfida diretta contro Martina Colombari e Luca Favilla.

La semifinale di Ballando con le stelle 2025 ha offerto uno spettacolo ricco di emozione, polemiche e momenti indimenticabili. Il pubblico è ora in attesa di scoprire quale coppia avrà la meglio nella finale, promettendo di rendere la prossima puntata un evento da non perdere.