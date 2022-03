Durante la puntata di Mtv Cribs del 30 marzo Baby K ha aperto ai fan le porte della sua splendida casa a Milano.

Baby K: la casa a Milano

La cantante Baby K possiede uno splendido appartamento a Milano che è stato protagonista della puntata di Mtv Cribs del 30 marzo.

Punto focale della casa è senza dubbio il salone, con un enorme e confortevole divano blu di design.

Nella casa sono presenti ampi spazi luminosi e la cantante ha fatto costruire alcune librerie su misura in cui ha inserito alcuni dei premi da lei ricevuti nel corso della sua carriera.

Non possono poi mancare gli armadi, dove Baby K conserva alcuni dei pezzi più in del suo guardaroba.

Per la camera da letto la cantante ha optato per uno stile minimal e il colore che la fa da sovrano è il blu notte, in grado di conciliare il sonno e di regalare all’ambiente il giusto relax.

A farla da padrone nel lussuoso appartamento di Baby K è senza dubbio il terrazzo: qui la cantnate può godere di una splendida vista di Milano e fare due chiacchiere con i suoi amici.

Per quanto riguarda la cucina la cantante ha optato per una classico modello bianco e moderno con al centro una grande isola dove è possibile cucinare e trascorrere del tempo in compagnia con i suoi ospiti. L’intera casa presenta numerose e ampie finestre che conferiscono all’ambiente grande luminosità.

Per saperne di più sul lussuoso appartamento della cantante è possibile recuperare la puntata di Mtv Cribs del 30 marzo, dove lei stessa ha mostrato l’appartamento descrivendolo nei minimi particolari.