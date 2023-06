Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa sono i baby hair, come sistemarli e alcune idee per acconciature trendy e alla moda.

Baby hair: cosa sono?

In inglese si chiamano baby hair mentre in italiano capelli nani e non sono altro che quei piccoli ciuffetti che si formano all’attaccatura dei capelli sulla fronte, sulla nuca e sulle tempie. Queste piccolissime ciocche possono essere lunghe, corte, ricce, lisce, a seconda della tipologia e texture dei capelli. Prendono il nome dai capelli dei bambini, proprio perché corti, morbidi e sottili. A differenza dei capelli, i baby hair non crescono, si rinnovano continuamente ma non crescono. Per questo molto spesso sono odiati dalle donne, e anche dagli uomini, perché li vedono ribellarsi ogni giorno davanti allo specchio. L’unico modo per eliminarli è ricorrere al laser, ma ci sono anche dei modi per rendere questi piccoli ciuffi ribelli trendy, anche perché eliminandoli con il laser in maniera definitiva si rischia di modificare le proporzioni del terzo superiore del volto. Lo scorso anno, ad esempio, i baby hair sono stati i protagonisti della sfilata di Jacquemos in Camargue, con uno styling ispirato allo stile retrò di Josephine Baker.

Baby hair: come sistemarli

Una delle prime domande che la maggior parte delle donne con i baby hair si pone è come sistemarli. Bisogna prendere ispirazione dalle donne di origini afro che da sempre devono gestire questi capelli cortissimi e che sono state in grado di renderli un beauty trend. Per valorizzare i baby hair il consiglio è quello di utilizzare del gel per capelli, in modo da poterli fissare e dare una forma, oppure tirarli verso le tempie per nasconderli all’interno della vostra acconciatura. Un altro modo per sistemare i baby hair è quello di camuffarli con una frangia o con un taglio laterale sbarazzino.

Baby hair: idee per acconciature trendy e alla moda

Vediamo ora insieme alcune idee per trasformare i vostri baby hair nei veri protagonisti delle vostre acconciature, ricordiamo alcune celebrities che hanno portato in auge i baby hair negli ultimi anni, come ad esempio Chiara Ferragni Kim Kardashian, Jennifer Lopez e Rhianna.

Baby hair con chignon: un modo per gestire i baby hair è quello di fare uno chignon alto e lasciare che i baby hair cadano sulla fronte come elemento distintivo di tutta la vostra acconciatura. Questa è una acconciatura molto amata dalle star

Baby hair dall’effetto finto spettinato: si possono camuffare e allo stesso tempo valorizzare i baby hair lasciandoli liberi, con un acconciatura morbida e spettinata, come le beach waves

Baby hair con gel effetto bagnato: una delle soluzioni più efficaci è quella di usare un gel o una cera, per dare un effetto bagnato, pettinandoli poi con uno spazzolino. Questa tecnica è l’ideale soprattutto per cene o cerimonie.

Infine se avete i capelli ricci i baby hair sono in grado di dare il giusto guizzo estetico e alla moda alla vostra acconciatura. In questo caso basta prendere una piccola dose di gel, spalmarlo sui polpastrelli e creare delle piccole onde aderenti alla fronte, che seguano il movimento dei ricci.