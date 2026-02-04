Aziende Pugliesi in Prima Linea: Partecipazione alla Moda Italiana di Almaty

Argomenti trattati
Il mondo della moda italiana si prepara a un’importante espansione verso l’Asia Centrale. Dal 4 al 6 marzo 2026, Almaty, capitale del Kazakistan, ospiterà un evento dedicato a questo settore. Intitolato “La Moda Italiana @ Almaty”, l’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per le aziende pugliesi di ampliare la propria presenza internazionale.
Questa manifestazione fa parte di un progetto più ampio promosso dalla Regione Puglia per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese locali.
Grazie alla collaborazione con EMI (Ente Moda Italia), l’evento offre l’opportunità di instaurare nuove relazioni commerciali nei mercati emergenti dell’Asia Centrale.
Selezione delle aziende partecipanti
Per garantire una rappresentanza di alta qualità, è stato lanciato un avviso pubblico per le aziende pugliesi interessate. Dopo un’attenta valutazione delle candidature, condotta da EMI, sono state selezionate quattro aziende che rappresenteranno l’eccellenza della moda pugliese ad Almaty.
Le aziende selezionate
Le aziende prescelte per partecipare all’evento sono:
- Antonio Arnesano Furs & Leather S.r.l.
- Vezzo S.r.l.
- Cielle Confezioni S.r.l.
- Real Group S.r.l.
Queste realtà non solo presenteranno i propri prodotti, ma porteranno anche il know-how tipico delle aziende pugliesi, rinomate per la qualità e l’innovazione nel settore della moda.
Opportunità di networking e sviluppo
Partecipare a “La Moda Italiana @ Almaty” non significa soltanto esporre i propri prodotti. Le aziende pugliesi avranno l’opportunità di interagire con operatori del settore, potenziali acquirenti e collaboratori provenienti da diverse aree dell’Asia Centrale.
Questo tipo di networking può generare significativi sviluppi commerciali e partnership strategiche.
Il ruolo della Regione Puglia
La Regione Puglia gioca un ruolo cruciale in questo processo, offrendo supporto alle aziende locali per facilitare la loro espansione sui mercati esteri. La scelta di Almaty come sede di questo evento non è casuale; il Kazakistan rappresenta un mercato in crescita, con una domanda crescente di prodotti di alta qualità, inclusa la moda.
Prospettive future
“La Moda Italiana @ Almaty” si configura come una piattaforma significativa per le imprese pugliesi, non solo per mostrare le proprie creazioni, ma anche per esplorare nuove opportunità e relazioni commerciali. La partecipazione a eventi di questo tipo è fondamentale per il futuro delle aziende nel settore moda, in un contesto globale sempre più competitivo.
Le aziende che non sono state selezionate per questa edizione possono richiedere un dettagliato resoconto della valutazione, per prepararsi meglio in vista di future opportunità.