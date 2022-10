Aurora Ramazzotti ha svelato via social alcuni retroscena sulla sua gravidanza, dal giorno in cui ha fatto il test (insieme a Michelle Hunziker) a quando la notizia è stata diffusa da Chi prima ancora che lei potesse confermarla.

Aurora Ramazzotti: la gravidanza

Attraverso i social Aurora Ramazzotti ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla sua gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker non ha nascosto la sua paura ma anche la gioia provata quando il test di gravidanza le ha svelato che avrebbe avuto un figlio e ha postato le immagini del tenero ed emozionante abbraccio in cui lei e sua madre Michelle Hunziker si sono strette non appena appresa la notizia.

Aurora ha anche postato le foto di quando la sua amica, Sara Daniele, è scoppiata in lacrime mentre si trovava a bordo di un aereo non appena appresa la notizia.

Aurora ha anche spiegato quale sarebbe il suo pensiero in merito alla fuga di notizie fatta da Chi, che ha svelato anticipatamente che lei fosse incinta (prima che avesse superato il primo trimestre, ossia quello più delicato). “L’avete saputo prima dell’80% dei nostri amici”, ha scritto nelle sue stories Aurora, e ancora: “Consiglio: accettate sempre l’attesa della gente nel comunicare una cosa simile – aggiunge poi – ognuno la vive a modo proprio.

Lo dico perché è facile offendersi con un amico per averlo saputo tardi ma vi assicuro che la decisione presa non vi riguarda”

La figlia di Michelle Hunziker è più felice che mai per questa importante novità e ai fan ha svelato anche come la starebbe vivendo: “Come tutto cerco di viverla nella maniera più cauta ed equilibrata possibile. Con Goffredo al mio fianco è tutto perfetto. Un giorno alla volta e ogni giorno scopro cose nuove”.