Audio 2 chi sono, canzoni, carriera, vita privata

Nel parterre di ospiti di Serena Bortone insieme a Bryan Ceotto e allo scrittore Erri De Luca per la puntata del 12 aprile 2022 di Oggi è un altro giorno anche il duo napoletano degli Audio 2. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e le curiosità che riguardano la coppia di artisti.

Chi sono gli Audio 2

Gli Audio 2 sono un duo pop napoletano formato da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro. Entrambi non solo di origine partenopea ma anche coscritti, sono del 1961. Giovanni è nato il 28 maggio ed è del segno dei Gemelli, Vincenzo invece è nato il 22 luglio ed è del segno del Cancro.

Prima del debutto ufficiale sulla scena musicale i due, amicissimi da una vita, hanno fatto musica per tanti anni facendosi conoscere prima nel quartiere dell’Arenaccia e usando una struttura dei Salesiani come sala prove.

Il successo grazie a Mina e le sonorità simili a quelle di Lucio Battisti

Pare che gli Audio 2 siano stati scoperti niente poco di meno che dall’intramontabile Mina, che li ha scelti per lanciare il suo album Sorelle Lumière.

Il duo è nel brano Neve e, ascoltandoli, Massimiliano Pani che oltre ad essere il figlio della celebre cantante ne è anche il produttore decide di proporre al mercato discografico i due artisti.

Nel 1993 esce il loro primo album omonimo che diventa un vero e proprio caso. Sulla copertina infatti non sono presenti i volti dei componenti degli Audio 2, ma le sonorità e la voce di Giovanni Donzelli hanno fatto pensare a tutti di trovarsi davanti ad un’opera di Lucio Battisti. Inizialmente bloccati dalla casa discografica, gli Audio 2 hanno organizzato uno show case a Sanremo per rivelare i propri volti, ottenendo così ancora più successo e approvazione.

Un anno dopo l’esplosione del loro successo, nel ’94, gli Audio 2 arrivano anche a vincere il Telegatto come miglior gruppo rivelazione dell’anno e continuano la fortunata collaborazione con Mina.

Gli Audio 2 come autori

Gli Audio 2 collaborano anche con Leonardo Pieraccioni, per la colonna sonora del suo film I Laureati e per la realizzazione di un brano per Il Ciclone. Ma ad accrescere ancora una volta la loro fama è un’altra collaborazione con Mina nel 1998, con l’uscita di Mina Celentano nel quale il duo firma il celebre brano Acqua e sale che tutti, almeno una volta e anche più di una, abbiamo sentito.

Il duo di artisti è in continua sperimentazione e nell’estate del 2017 esce con Un’onda nel bicchiere, seguito da diversi altri singoli e da un ulteriore album nel 2019 dal titolo 432 hz che all’interno contiene Amici per amore, brano in collaborazione con Ivana Spagna.