Anche voi siete tra quelli che compiono gli anni nel mese di marzo? Divertitevi a scoprire quali, tra gli attori più famosi italiani e non, condividono il vostro segno zodiacale se non addirittura anche il vostro giorno di nascita!

Chi sono gli attori nati a marzo

In un anno esistono 12 segni zodiacali divisi per altrettanti mesi composti a loro volta dai 30 ai 31 giorni. Va da sé che non è poi una cosa così strana condividere il giorno del proprio compleanno, che siamo abituati a considerare come unico e speciale, con uno sconosciuto o con un personaggio famoso.

Coincidenze molto affascinanti se si pensa poi alle caratteristiche che accomunano i nati sotto un determinato segno zodiacale, per esempio.

Quante volte vi è capitato di riscontrare un lato del vostro carattere anche in un’altra persona che ha il vostro stesso segno zodiacale? Siamo pronti a scommettere che sia successo innumerevoli volte! Scoprite allora insieme a noi se tra gli attori più famosi nati nel mese di marzo c’è anche il vostro preferito o comunque quello in cui vi rispecchiate di più.

I famosi nati sotto il segno dei Pesci

Apre il mese di marzo un attore amatissimo dal pubblico spagnolo e non solo. Stiamo parlando di Javier Bardem, nato prorprio il primo giorno del mese del 1969. A seguirlo, il 2 marzo, ci sono anche Daniel Craig, l’affascinante James Bond dagli occhi di ghiaccio nato nel 1968 e il nostrano Stefano Accorsi, nato invece il 2 marzo del 1971. Anche Bruce Willis, che come gli altri non ha certo bisogno di presentazioni, è nato a marzo, precisamente 19, ma nel 1955.

I quattro attori oltre alle carriere di successo hanno anche in comune il segno zodiacale, quello dei Pesci. Le persone sotto questo segno sono molto sensibili, empatiche, sanno anche essere molto romantiche e hanno un animo estremamente sognatore. Tutte caratteristiche fondamentali soprattutto per il mestiere dell’attore, che deve immedesimarsi in storie e in vite sempre diverse.

I famosi nati sotto il segno dell’Ariete

Verso la fine del mese invece a compiere gli anni sono due attrici: Sarah Jessica Parker e Keira Knightley, celebri soprattutto alcuni prodotti audiovisivi che ne hanno fatte due protagoniste indiscusse. La prima infatti è la star di “Sex and The City”, ed è nata il 25 marzo del 1965, la seconda invece è la star di “Orgoglio e Pregiudizio” e dei “Pirati dei Caraibi”, per cui ha recitato accanto ad attori del calibro di Johnny Depp e Orlando Bloom ed è nata il 26 marzo del 1985. A chiudere il mese c’è invece Ewan McGregor, nato il 31 marzo del 1971.

L’Ariete ha come prima caratteristica quella di essere il primo segno zodiacale tra quelli che compongono l’oroscopo. Chi è nato sotto questo segno mostra spontaneità che talvolta si trasforma in impulsività. È anche passionale, audace, energico, tutte caratteristiche positive che però possono sfociare anche nelle loro concezioni più negative come l’aggressività, l’impazienza e addirittura l’assolutismo. Una volta conquistata la loro fiducia però, possono essere estemamente leali e fedeli.