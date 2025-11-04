Astrologia e Politica: Cosa Rivelano le Stelle sulle Elezioni di New York

Le elezioni di New York si avvicinano e gli astri forniscono preziose indicazioni sul futuro dei candidati. Scopri come le previsioni astrologiche possono influenzare le scelte politiche e quali sono i segni zodiacali più promettenti per il successo elettorale. Resta aggiornato sulle ultime tendenze e analisi per comprendere meglio l'impatto delle stelle sulle elezioni.

In tempi di incertezze, come quelli che caratterizzano le elezioni politiche, l’astrologia può fungere da guida. Con l’approccio delle elezioni per la carica di sindaco di New York, che potrebbero influenzare questioni cruciali come i costi degli affitti e il trasporto pubblico, la curiosità su come gli astri possano influenzare il risultato si fa sentire. Per soddisfare questa curiosità, è stata contattata l’astrologa Lisa Stardust, nota collaboratrice di Cosmo, per scoprire le sue previsioni sui candidati in gara.

Le elezioni vedranno sfidarsi il repubblicano Curtis Sliwa, l’ex governatore di New York Andrew Cuomo in corsa come indipendente e il candidato democratico Zohran Mamdani. Lisa ha esaminato i temi astrologici di ogni candidato, analizzando le loro carte natali in relazione ai transiti planetari attuali, per comprendere chi abbia maggiori possibilità di prevalere.

Le influenze planetarie sull’elezione

Un aspetto interessante di questa tornata elettorale è rappresentato dalla posizione di Mars in Sagittario, opposta a Urano in Gemelli.

Questo allineamento suggerisce che potrebbero verificarsi problemi tecnologici significativi, come violazioni di dati o truffe che potrebbero impattare sul processo elettorale. Lisa sottolinea che, vista questa opposizione, ci si può aspettare una campagna caratterizzata da proteste e frustrazioni legate ai risultati, rendendo l’esito finale sorprendente.

Il nodo sud e le sue implicazioni

Un altro punto cruciale da considerare è il Nodo Sud, che rappresenta le energie karmiche e le dinamiche da cui i candidati devono liberarsi.

Attualmente in Vergine fino al 2026, questa posizione non è favorevole per Curtis Sliwa, il quale, nonostante il suo spirito combattivo, si trova in difficoltà nei sondaggi. Lisa osserva che questo transito suggerisce che non è nel suo destino vincere in questa tornata elettorale, poiché il Nodo Sud si trova nella sua decima casa, quella dedicata all’immagine pubblica e alla carriera.

Le fortune dei candidati

Per quanto riguarda Andrew Cuomo, il suo segno di Sagittario potrebbe offrirgli un vantaggio, come dimostrano i recenti sondaggi che mostrano un avvicinamento con Zohran Mamdani.

Tuttavia, la sua energia plutoniana implica che eventuali successi saranno accompagnati da caos e controversie. La retrogradazione di Plutone, insieme al transito del Nodo Sud, potrebbe far emergere situazioni inaspettate che influiranno sulla sua corsa.

Zohran Mamdani: il favorito

Zohran Mamdani, in qualità di candidato democratico, è stato il favorito nei sondaggi per diversi mesi. La sua posizione di Giove e Venere in Vergine gli conferisce un certo vantaggio, poiché queste sono considerate pianeti favorevoli. Giove simboleggia la fortuna e l’espansione, mentre Venere rappresenta l’amore e la bellezza. Sebbene questi elementi siano positivi, Lisa avverte che la presenza del Nodo Sud implica che anche una vittoria potrebbe portare con sé un sentimentale sapore di amarezza, poiché il Nodo Sud invita a lasciare andare e a progredire.

Riflessioni finali

Le stelle sembrano indicare una vittoria per Zohran Mamdani, ma l’energia astrale di questa settimana invita tutti i candidati a riflettere sul loro percorso e sulle prospettive future, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sull’esito elettorale. Lisa consiglia di considerare i progressi fatti fino a ora e di non limitarsi a questo singolo evento. Ci sono molti altri traguardi da raggiungere nella carriera politica di ciascuno di loro.