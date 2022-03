Tra le concorrenti della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, condotta da Barbara D’Urso, c’è anche Asia Valente, che gli spettatori dei reality show in onda su Mediaset avranno già visto anche al Grande Fratello Vip nel 2020.

Conosciamola meglio in questo articolo.

Chi è Asia Valente

Asia Valente nasce a Benevento il 12 aprile del 1996 ed è quindi del segno dell’Ariete. Sulla sua famiglia non abbiamo moltissime informazioni, se non che il padre è un personal trainer e che proprio dal genitore la Valente ha ereditato la cultura del fisico.

Preso il diploma, Asia si trasferisce al Nord Italia, precisamente a Milano, per intraprendere la carriera da modella e nel frattempo apre anche un profilo Instagram attraverso cui inizia a farsi conoscere come fashion blogger ed influencer.

Televisione e reality show

Possiamo dire che la Valente non abbia avuto un vero e proprio debutto televisivo, l’abbiamo infatti vista solo di tanto in tanto in qualche programma, perlopiù reality.

Nel 2018 partecipa a Saranno Isolani, una sorta di “anticamera” dell’Isola dei Famosi per gli sconosciuti che vogliono avere un posto tra i concorrenti vip del programma principale, vinto dall’ex pugile Franco Terlizzi e in cui si è fatta conoscere anche la social blogger Deianira Marzano.

La Valente non riesce ad approdare in Honduras insieme agli altri naufraghi di quell’edizione, ma ha comunque l’occasione di farsi conoscere. Dopo quell’esperienza infatti la vediamo su Playboy, ma anche a Ciao Darwin, lo storico show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Nel 2020, come dicevamo, è una dei concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, vinta poi da Paola Di Benedetto e due anni dopo, nel 2022 è una delle pupe de La Pupa e il Secchione, programma in cui partecipano anche altri due ex concorrenti del GF Vip, ovvero Gianmarco Onestini, come secchione e Soleil Sorge, nella giuria insieme ad Antonella Elia e Federico Fashion Style.

Vita privata e curiosità

Non sappiamo se attualmente Asia Valente sia fidanzata oppure single, sappiamo però che tra le sue relazioni passate c’è stata anche quella con un ex membro della Dark Polo Gang, Arturo Bruni in arte Dark Side o Side Baby.

Asia si è fatta notare anche per alcune uscite che hanno fatto decisamente discutere. Una, per esempio, in occasione di uno scherzo di cui è caduta vittima, organizzato dal Le Iene che le fanno credere di dover sostenere un colloquio per prendere parte ad un nuovo reality show. Lì la Valente ammette di essere disposta a fare davvero di tutto per avere successo in tv, anche “sposare un uomo che non ama”.

La seconda invece è stata in occasione della sua eliminazione dal Grande Fratello Vip 4, andato in onda proprio quando nel resto d’Italia stava esplodendo la prima ondata della pandemia da Coronavirus di cui i conocrrenti erano stati informati in via del tutto eccezionale. Uscita dal programma, la Valente ha infatti ripreso possesso dei suoi social dichiarandosi “La prima e unica immune al Covid”, scatenando ovviamente ilarità e polemiche.