Ashley Park e Paul Forman: cronologia della loro relazione e rottura

La serie Emily in Paris è tornata con la sua quinta stagione, ma il suo fascino è diverso ora che Ashley Park e Paul Forman non sono più una coppia anche nella vita reale. I due attori avevano tenuto nascosta la loro relazione per un certo periodo prima di renderla ufficiale sui social e durante eventi pubblici, ma purtroppo si sono separati nell’, dopo circa due anni insieme.

Inizio della relazione

La loro storia è iniziata sul set di Emily in Paris, dove Paul è stato scelto come l’interesse amoroso di Ashley nella terza stagione.

La chimica tra i due era così evidente che non è passata inosservata, nemmeno agli occhi di Lily Collins, la protagonista della serie. Ashley ha condiviso che all’inizio si consideravano solo amici, affermando: “Ero in un periodo in cui pensavo: ‘Non uscirò mai più con un attore’.”

Un viaggio che cambia tutto

Durante le riprese, Ashley ha deciso di invitare Paul a unirsi a lei in un viaggio di volontariato in Polonia, un’opportunità che ha rappresentato un passo significativo nella loro amicizia.

“L’idea era di passare del tempo insieme come amici”, ha detto Ashley. Ma durante il viaggio, i sentimenti di Ashley hanno cominciato a cambiare. Era chiaro che c’era qualcosa di più. “Mi sono ritrovata a dire a Lily e a tutti: ‘Siamo così innamorati'”, ha dichiarato, rivelando come la loro connessione si fosse trasformata in qualcosa di più profondo.

La fase pubblica

Una volta che la relazione è diventata pubblica, Ashley ha iniziato a elogiare Paul in interviste, descrivendolo come un fidanzato incredibilmente supportivo.

“Non ho mai avuto qualcuno che si rallegra veramente per i miei successi”, ha affermato. Gli eventi pubblici e le apparizioni su Instagram hanno confermato la loro relazione, con momenti dolci come quello in cui Paul l’ha supportata durante una grave malattia che ha portato Ashley a essere ricoverata in ospedale. “Sono grata soprattutto a Paul per essere stato al mio fianco in quel momento difficile”, ha scritto in un post commovente.

Momenti di gioia e celebrazioni

La coppia ha condiviso numerosi momenti felici insieme, inclusi viaggi romantici e eventi glamour. Hanno fatto il loro debutto al tappeto rosso insieme, sfoggiando abiti abbinati e apparendo affiatati. Ogni volta che erano visti insieme, i fan si entusiasmano, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione. Ashley e Paul sembravano una coppia perfetta, ma le cose hanno preso una piega inaspettata.

La rottura

Nonostante i momenti felici, la storia d’amore tra Ashley e Paul ha preso una piega negativa. A fine, le voci sulla loro rottura hanno iniziato a circolare. Fonti vicine alla coppia hanno confermato che la loro relazione era giunta al termine dopo un mese di tensioni. Il rapporto che sembrava così promettente è svanito, lasciando i fan sorpresi e tristi per la fine di una storia che aveva catturato l’immaginazione di molti.

Le ultime apparizioni

Prima della rottura definitiva, Ashley e Paul avevano partecipato a vari eventi pubblici, inclusa la premiere della quarta stagione di Emily in Paris. Ma poco dopo, Ashley è stata vista a un matrimonio senza Paul, sollevando ulteriori interrogativi sul loro stato. La notizia della separazione ha colto di sorpresa i fan che avevano seguito con interesse la loro storia d’amore.

In conclusione, la relazione tra Ashley Park e Paul Forman è stata un viaggio emozionante che ha attratto l’attenzione di molti, ma è terminata inaspettatamente. Resta da vedere come i due artisti affronteranno il futuro, sia professionalmente che personalmente.