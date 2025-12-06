Ascolti e Programmi del Venerdì Sera in TV: Cosa Guardare il 5 Dicembre 2025

La serata del 5 dicembre 2025 presenterà un'analisi approfondita dei programmi televisivi di maggior successo e delle relative performance in termini di ascolti. Un'opportunità imperdibile per scoprire le tendenze del settore e i segreti dietro i format più amati dal pubblico.

Il venerdì sera è da sempre un momento cruciale per la televisione italiana, e il 5 dicembre 2025 non ha fatto eccezione. Con un palinsesto ricco di proposte, gli spettatori si sono trovati di fronte a una scelta diversificata di programmi, tutti pronti a catturare l’attenzione del pubblico. Questo articolo esplora i punti salienti della serata, mettendo in evidenza i protagonisti e le performance degli ascolti.

Antonella Clerici e The Voice Senior

Su Rai 1, Antonella Clerici ha guidato la quarta e ultima puntata di The Voice Senior, un talent show dedicato a cantanti over 60. Questo programma è diventato un appuntamento imperdibile del venerdì sera, grazie alla sua capacità di mescolare emozioni e talento, con giurati di spicco come Loredana Bertè, Arisa e Clementino, affiancati da Nek e Rocco Hunt in una poltrona condivisa. Le Blind Auditions di questa serata hanno offerto momenti toccanti e sorprese musicali, contribuendo a mantenere viva l’attenzione del pubblico.

Il confronto con la concorrenza

Mentre Antonella Clerici si affermava su Rai 1, su Canale 5 andava in onda la serie turca Io sono Farah, che ha ottenuto ascolti inferiori rispetto al talent show di Rai 1. La Clerici si conferma quindi come la regina del venerdì sera, mentre Stefano De Martino, che conduceva Affari Tuoi, trova il suo programma in difficoltà, sempre dietro il grande successo di Gerry Scotti.

Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna

Su Canale 5, Gerry Scotti ha continuato a dimostrare il suo dominio nel panorama televisivo con La Ruota della Fortuna. Questo game show, caratterizzato da enigmi e colpi di scena, ha saputo attirare un vasto pubblico, confermando Scotti come un conduttore imbattibile. Con una formula collaudata che combina risate, suspense e interazione con il pubblico, il programma ha mantenuto alta l’attenzione, creando un’atmosfera di festa.

Altri programmi in onda

Il venerdì sera ha visto anche la presenza di altri programmi interessanti. Su Rai 2, il film Nella tana dei lupi ha offerto un thriller avvincente, mentre Rai 3 ha presentato Farwest, un reportage che ha trattato temi sociali di rilevanza. Inoltre, su Italia 1, le Iene hanno presentato un episodio speciale che ha analizzato criticità della sanità italiana, mentre su Rete 4, Quarto Grado si è concentrato sulle novità del caso Garlasco. Infine, La7 ha trasmesso Propaganda Live, un programma di satira e approfondimento.

Un venerdì ricco di intrattenimento

La serata del 5 dicembre 2025 ha offerto una varietà di programmi che hanno saputo attrarre diversi segmenti di pubblico. Antonella Clerici, con il suo The Voice Senior, ha confermato la sua leadership su Rai 1, mentre Gerry Scotti ha dimostrato ancora una volta la sua forza con La Ruota della Fortuna. Con una competizione così agguerrita, il venerdì sera in tv continua a rappresentare un momento di grande intrattenimento per gli italiani.