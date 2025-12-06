Arena presenta Vita Life: la prima collezione di costumi da bagno sostenibili ed eco-friendly

Vita Life di Arena: un connubio perfetto tra prestazioni sportive elevate e sostenibilità ambientale, grazie a costumi da bagno innovativi e eco-friendly.

Arena, un nome iconico nel mondo degli sport acquatici, ha recentemente svelato la sua nuova collezione di costumi da bagno chiamata Vita Life. Questa linea rappresenta un passo importante verso la sostenibilità, utilizzando la fibra LYCRA® EcoMade, realizzata per il 70% con materiali di origine vegetale. Con questa iniziativa, Arena non si limita a offrire prodotti di alta qualità, ma promuove anche un modo di nuotare più attento all’ambiente.

Un’innovazione sostenibile

Il lancio di Vita Life segna una significativa evoluzione nella strategia ecologica di Arena, che da anni si dedica allo sviluppo di materiali riciclati e a basso impatto ambientale. La collezione è frutto di una ricerca attenta e innovativa, che integra tecnologie avanzate con una materia prima rinnovabile come il mais.

Caratteristiche tecniche dei materiali

Il tessuto impiegato nella collezione presenta un’elevata resistenza a fattori come il cloro, i raggi UV e le creme solari, garantendo al contempo un ridotto impatto ambientale.

Questo approccio dimostra l’impegno di Arena nel combinare prestazioni elevate con una concreta attenzione alla sostenibilità, rendendo ogni nuotata un gesto di rispetto verso il pianeta.

Design e modelli della collezione

La collezione Vita Life si compone di tre modelli distintivi, ciascuno progettato per soddisfare le diverse esigenze delle nuotatrici. Il modello Single shoulder offre un look elegante, ideale per chi desidera un equilibrio tra stile e funzionalità. Il O back è concepito per garantire comfort e modernità, mentre il Swim pro back è dedicato alle nuotatrici più assidue, assicurando supporto e resistenza durante gli allenamenti intensivi.

Colori e ispirazione

I colori selezionati per la collezione rendono omaggio alla natura e all’acqua, presentando combinazioni come Marocco – Valencia, Film Blue – Stone Blue e Caviar – Valencia. Queste sfumature evocano elementi primordiali e creano un dialogo armonioso tra il mondo acquatico e quello terrestre, consentendo a chi indossa i costumi di sentirsi parte integrante dell’ambiente.

Testimonianza di un’ambasciatrice speciale

La collezione è rappresentata dall’apneista turca Şahika Ercümen, campionessa mondiale e attivista per l’ambiente.

La sua storia, segnata dalla lotta contro l’asma, evidenzia il legame tra sport e natura. Ercümen sottolinea come l’acqua sia diventata il suo campo di battaglia personale, riflettendo i valori di Arena e la missione di Vita Life di promuovere una cultura di rispetto per l’ambiente.

Un impegno concreto per il futuro

Il progetto Vita Life non rappresenta soltanto un’innovazione nel settore del nuoto, ma segna anche un passo verso una visione più ampia e responsabile. Arena, attraverso questa linea, si conferma come Società Benefit, impegnata nella riduzione del proprio impatto ambientale. Il CEO Peter Graschi ha affermato che l’obiettivo è integrare materiali rinnovabili, mantenendo elevati standard di qualità, che caratterizzano il marchio.

La collaborazione con The LYCRA Company riveste un’importanza cruciale in questo contesto. Entrambe le aziende sono attivamente coinvolte nella riduzione delle emissioni di gas serra e nella promozione di pratiche produttive circolari. Questo approccio condiviso è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Packaging e responsabilità sociale

In linea con i principi di sostenibilità, Arena ha rinnovato il proprio packaging, adottando una polybag in carta certificata FSC al posto della tradizionale plastica. Questa scelta contribuisce a ridurre la dipendenza da risorse fossili e a migliorare la gestione delle foreste. Inoltre, il fornitore sostiene il programma Sea the Difference, devolvendo l’1% dei profitti a iniziative di protezione degli ecosistemi marini.

La collezione Vita Life rappresenta non solo un prodotto sportivo, ma anche un invito a riflettere sul rapporto con l’acqua e sull’importanza di un approccio consapevole verso l’ambiente. Indossare questi costumi significa adottare un gesto concreto per il pianeta, trasformando ogni nuotata in un atto di custodia della nostra casa comune.

Gli articoli della collezione sono già disponibili su arenasport.com e saranno disponibili nei negozi fisici a partire da un momento successivo.

