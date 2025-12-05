Arena presenta Vita Life: la nuova collezione di costumi sostenibili per un mare più green

In un contesto in cui la sostenibilità è diventata una priorità per numerosi settori, Arena compie un passo avanti nel mondo del nuoto con la nuova collezione di costumi da bagno, Vita Life. Questa innovativa linea è realizzata con la fibra LYCRA® EcoMade, un materiale che deriva per il 70% da risorse vegetali, rappresentando un cambiamento significativo rispetto ai tradizionali tessuti sintetici.

Una nuova era per il nuoto

Vita Life non si limita a essere una collezione di costumi da bagno; è un invito a riscoprire l’armonia tra il corpo e l’ambiente.

Arena ha progettato questa linea con l’intento di connettere il movimento dell’acqua alla responsabilità ecologica. Ogni costume diventa simbolo di un impegno verso pratiche più sostenibili nel settore della moda e dello sport.

Materiali e tecnologia

Il segreto di Vita Life risiede nell’uso della fibra LYCRA® EcoMade, una scelta consapevole per il pianeta che garantisce alte prestazioni. Questo elastane, composto principalmente da mais, rappresenta un’alternativa valida alle risorse fossili, mantenendo le stesse caratteristiche di elasticità e resistenza ai danni causati da cloro, raggi UV e creme solari.

Con questa innovazione, Arena dimostra come il progresso tecnologico possa andare di pari passo con la responsabilità ambientale.

Design e stile per ogni nuotatrice

La collezione propone diversi modelli, ciascuno progettato per esaltare la silhouette di chi lo indossa. Tra le proposte si distingue il modello single shoulder, che esprime eleganza e femminilità. L’O back si caratterizza per un design moderno, offrendo comfort a chi cerca un look contemporaneo. Infine, lo swim pro-back si rivela ideale per le nuotatrici che desiderano un costume adatto a sessioni di allenamento intensivo, senza compromettere lo stile.

Palette di colori ispirata alla natura

La gamma cromatica di Vita Life celebra la bellezza naturale, presentando tonalità che spaziano dai delicati pastelli a colori più intensi e terrosi. Le sfumature di blu evocano le profondità marine, stabilendo un legame visivo tra acqua e terra. Ogni costume è disponibile in tre varianti di colore: Marocco – Valencia, Film Blue – Stone Blue e Caviar – Valencia, ideate per riflettere la ricchezza dei colori che la natura offre.

Un impegno per il futuro

Peter Graschi, CEO di Arena, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. L’obiettivo dell’azienda è creare costumi da bagno performanti, durevoli e rispettosi dell’ambiente. Già molti prodotti del marchio utilizzano fibre riciclate. L’introduzione della fibra LYCRA® EcoMade rappresenta un passo avanti decisivo verso una moda più sostenibile. Questa scelta non è solo una questione di marketing, ma riflette una visione aziendale a lungo termine che considera la responsabilità sociale e ambientale come parte integrante del successo.

Packaging ecologico

In linea con i principi di sostenibilità della collezione, Arena ha rinnovato il proprio imballaggio, sostituendo le tradizionali polybag in plastica con opzioni in carta certificata 100% FSC. Questa scelta riduce l’uso di materiali fossili e contribuisce alla protezione degli ecosistemi marini, grazie alla collaborazione con fornitori che destinano una parte dei profitti a progetti di conservazione.

Oltre il semplice costume da bagno

La collezione Vita Life di Arena rappresenta un nuovo modo di vivere il nuoto, promuovendo un approccio più consapevole e rispettoso nei confronti dell’ambiente. Non si tratta esclusivamente di un prodotto tecnico, ma di un manifesto per un futuro sostenibile. Ogni bracciata diventa un gesto di amore verso il pianeta, trasformando il nuoto in un’esperienza di connessione profonda con la natura.