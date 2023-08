Applicare l’eyeliner permanente fa male? Quanto costa? Quanto dura? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Applicare l’eyeliner permanente fa male?

Molte donne si rivolgono a centri specializzati per trucco permanente, soprattutto per labbra e sopracciglia, ma molte anche decidono di applicare l’eyeliner permanente. Innanzitutto, che cos’è il trucco permanente? Si tratta di un trattamento di dermopigmentazione , ovvero una tecnica di colorazione cutanea con l’introduzione di pigmenti di colore nel derma. Il procedimento ricorda un pò quello classico dei tatuaggi, la differenza è che il trucco permanente non dura per sempre come nel caso del tatuaggio. L’eyeliner permanente è una procedura cosmetica che prevede il tatuaggio del pigmento lungo la linea delle ciglia al fine di creare l’aspetto delle ciglia più spesse e più piene. Durante la procedura il pigmento viene iniettato nella linea delle ciglia tramite un ago sottile. Molte donne lo scelgono al fine di evitare ogni giorno la procedura dell’applicare l’eyeliner e anche coloro che magari sino allergiche ai trucchi. L’eyeliner permanente ha quindi sicuramente diversi vantaggi, soprattutto nel velocizzare la routine mattutina, ma bisogna considerare anche gli svantaggi prima di decidere se farlo o meno e, nel caso di riposta affermativa, è bene rivolgersi sempre a un centro specializzato. La complicazione più comune è l’infiammazione e l’infezione dove viene fatto il tatuaggio, che vengono solitamente trattate con con degli antibiotici. C’è anche il rischio di sviluppare una reazione allergica al tatuaggio, inoltre la fodera permanente potrebbe sbiadire nel tempo e aver bisogno di ritocchi periodici. Ma, applicare l’eyeliner permanente fa male? Il dolore è soggettivo, ma in linea di massima non provoca un dolore insopportabile ma al massimo un leggero fastidio. Il consiglio è cercare di stare il più rilassati possibile, poiché il dolore è spesso percepito da chi irrigidisce troppo la parte interessata e, come detto prima, di rivolgersi a dei professionisti qualificati.

L’eyeliner permanente: quando dura e il costo

Alla domanda quanto dura l’eyeliner permanente non c’è una risposta universale, dipende infatti da diversi fattori, come per esempio il tipo di pelle e lo stile di vita, oltre alla cura che ne abbiamo nel tempo. A chi ha le pelle grassa l’eyeliner permanente potrebbe cominciare a sbiadire già dopo pochi mesi, mentre a chi ha la pelle secca potrebbe non iniziare a sbiadire per molto più tempo. In media comunque l’eyeliner permanente dura circa 18 mesi. Per far sì che duri a lungo è inoltre importante evitare, una volta applicato l’eyeliner permanente, di strofinarsi gli occhi e di utilizzare prodotti a base di olio vicino all’eyeliner, poiché essi possono causare la rottura del pigmento. C’è da dire che questo comunque non è un trucco che scompare del tutto, ma si affievolisce e si sbiadisce man mano che passa il tempo.

Per quanto riguarda il costo, anche qui non c’è una risposta universale, dipende dal centro estetico in questione. Solitamente il prezzo va dai 300 euro fino ai 400 euro. L’importante è comunque scegliere la struttura non in base al prezzo ma in base alla qualifica del professionista.