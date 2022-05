Apple Martin è molto giovane, ma fin da piccola ha attirato la curiosità dei media, in quanto figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin, il frontman dei Coldplay. La coppia ha divorziato nel 2016 e insieme sono riusciti a crescerla e tenerla lontana dai riflettori, non pubblicando sue foto e mantenendo la sua privacy.

Stessa cosa vale per il fratellino minore della ragazza, Moses, di 16 anni. Chi è Apple Martin, dunque? Scopriamo insieme.

Chi è Apple Martin

Biografia e curiosità

Apple Martin è nata il 14 maggio 2004 a Londra.

Dopo il divorzio dei genitori vive prevalentemente con la madre, ma la famiglia spesso fa vacanze insieme. Fin dall’annuncio, il suo nome ha attirato la curiosità di molte persone, sia per la fama dei genitori, sia per l’originalità del suo nome.

Come abbiamo già detto, durante la sua infanzia e adolescenza, i genitori sono sempre stati attenti alla privacy della ragazza. Ma non sono i soli: Apple stessa, ad esempio, ha commentato sotto una foto della madre in montagna in cui appariva anche lei di non pubblicare nessuna foto senza il suo consenso, nonostante non si vedesse il suo viso.

Gwyneth Paltrow ha parlato del rapporto non idilliaco con la figlia. Ha dichiarato che, quando era più giovane, la figlia la trovava mortificante e che la figlia ha una forte personalità, proprio come la mamma, quindi le due sono destinate a scontrarsi spesso. Le due inoltre scherzano spesso sui social, dove la figlia prende in giro ironicamente la madre, come il video su TikTok in cui ironizza sulla routine mattutine della madre.

Ma ciò vale anche per il padre: il frontman dei Coldplay ha raccontato di averle fatto una sorpresa presentandosi sul posto di lavoro con un regalo e che la ragazza, imbarazzata, gli abbia chiesto di andare via. Insomma, la ragazza preferisce essere indipendente e non conosciuta per i suoi famosi genitori.

La madre ha fatto un post su Instagram per i 18 anni della ragazza, dichiarandosi orgogliosa della figlia. Gwyneth Paltrow descrive una ragazza con i piedi per terra, che non si è fatta corrompere dalla fama dei genitori.

Carriera

Al momento è famosa soprattutto per essere la figlia di un grande cantante e attrice, ma non bisogna sottovalutarla. Secondo alcune voci, è una grande ballerina e si dice che abbia le doti recitative della madre. Partecipa alle performance del suo coro scolastico, anche grazie alle sue doti di chitarrista e alla sua voce. Nel 2016 ha cantato una canzone di Ariana Grande ad un evento di beneficienza ed è stata vista cantare insieme al padre ad alcuni eventi scolastici.