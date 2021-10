Durante il periodo di pandemia è aumentata di giorno in giorno l’offerta di applicazioni per la meditazione. Sottoposte ad una quantità significativa di stress e impossibilitate ad uscire, grazie ad internet le persone hanno trovato nuovi modi per rilassarsi. Esercizi di respirazione, yoga e voci asmr ci permettono di ritrovare la calma in modo efficace e in tempi brevi; tutto mentre rimaniamo comodamente a casa nostra.

Eliminare lo stress ci aiuta a vivere in modo più felice e sereno, e possiamo farlo ancora più facilmente trovando la migliore app di meditazione da scaricare.

Le migliori app di meditazione da scaricare

Ci sono numerosi motivi per cominciare a praticare la meditazione. Per chi è ancora alle prime armi, l’app migliore da scaricare per è sicuramente Serenity. Disponibile sia per Android che e iOS, Serenity non prevede un abbonamento ed è strutturata in italiano.

Al suo interno ci sono numerosi esercizi di meditazione e di mindfulness che ci insegnano come ritrovare la calma e la serenità. La sua caratteristica migliore è la presenza di un corso audio che espone i concetti fondamentali della meditazione. Da lì l’utente potrà orientarsi seguendo gli esercizi che più gli si addicono.

Una delle opzioni migliori al momento è anche Headspace: disponibile sia come applicazione che come serie tv su Netflix.

Sulla piattaforma streaming lo show si compone di otto episodi da 20 minuti ciascuno: con toni rilassanti e un’animazione simpatica la serie ci insegna come dialogare con la nostra mente. Ogni episodio affronta una tematica diversa che ci insegna come approfondire i nostri pensieri, imparando anche a gestire meglio le nostre emozioni.

Se invece non avete abbastanza tempo e non sapete quando dedicarvi alla meditazione, Meditopia è l’applicazione che dovete scaricare. Il momento migliore per utilizzarla è prima di andare a dormire: grazie a brevi storie rilassanti e musiche dolci Meditopia guida l’utente in esercizi di respirazione e meditazione. I percorsi durano dai 3 ai 40 minuti, così da non portarci via troppo tempo.

Meditare con lo yoga

In caso non sappiate come approcciarvi alla meditazione, un altro modo ideale per ritrovare la calma è tramite lo yoga. Fra le app più utili per cominciare c’è sicuramente Yoga Track. Gratuita e ben strutturata, Yoga Track propone esercizi adatti sia ai principianti che alle persone più esperte. Le routine di yoga accessibili sono numerose e ben differenziate, grazie a programmi specializzati in tipologie diverse di yoga.

Per alcuni è fondamentale lo yoga diventa anche un mezzo per riuscire a perdere peso. Yoga per dimagrire è l’app che fa al caso loro. Con 10-20 minuti al giorno l’utente potrà imparare le posizioni migliori in cui esercitarsi per perdere i chili in più. L’applicazione è del tutto gratuita, e l’insegnamento degli esercizi yoga avviene tramite video ed audio. Oltre a tutto ciò sono presenti anche numerosi consigli per imparare a gestire la respirazione e quindi sviluppare meglio i nostri momenti di meditazione.

Ovviamente le applicazioni per la meditazione sono tantissime, e anche sul web è possibile trovare ovunque consigli sulle app migliori da scaricare.