Antonio Zequila ha confessato di essersi sottoposto a un trapianto di capelli e, secondo indiscrezioni, avrebbe speso una cifra a dir poco da capogiro.

Antonio Zequila: il trapianto di capelli

Antonio Zequila è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 e lui stesso ha confessato di essersi sottoposto in pssato a un trapianto di capelli.

Per il costoso interento Zequila avrebbe speso in tutto 3000 euro, una cifra a dir poco elevata ma che, senza dubbio, è stata commisurata al tipo d’intervento da lui effettuato. Zequila ha sempre dichiarato di tenere in particolar modo all’aspetto fisico e per questo praticarebbe costantemente esercizio fisico.

Antonio Zequila contro Estefania e Roger

All’Isola dei Famosi 2022 ci sono state delle tensioni tra Antonio Zequila e i naufraghi Estefania e Roger.

Secondo Zequila la storia tra i due sarebbe stata orchestrata a tavolino unicamente per permettere loro di acquisire popolarità:

“Allora è assolutamente tutto falso, perché loro due hanno fatto tutto sulla carta. Quando Estefania era in albergo mi ha detto ‘a me Roger non piace affatto, lui è un bamboccio, che ci faccio? A me piace tanto Jeremias, peccato che sia fidanzato'”, ha ammesso. Sulla vicenda ci saranno ulteriori sviluppi?

Nelle ultime ore Zequila ha attaccato anche Jeremias Rodriguez, che secondo lui avrebbe avuto un atteggiamento scorretto e a dir poco offensivo nei confronti degli altri naufraghi.

Jeremias cambierà il suo atteggiamento durante la permanenza all’Isola dei Famosi? In tanti tra i suoi fan vorrebbero saperne presto di più su di lui e sulla sua esperienza all’interno del programma.