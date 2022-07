Antonino Spadaccino: come è cambiato da Amici a Tale e Quale Show

Antonino Spadaccino ha vinto la quarta edizione di Amici di Maria De Filippi, quando aveva solo 21 anni. Il suo talento e il suo timbro riconoscibile e unico lo hanno portato ad essere molto apprezzato dai professori e dal pubblico.

Ecco come è diventato.

Antonino Spadaccino, vincitore della quarta edizione di Amici

Antonino Spadaccino faceva parte del cast della quarta stagione di Amici di Maria De Filippi ed è stato uno degli allievi che è riuscito a distinguersi di più, tanto da vincere quell’edizione. Il giovane continua a lavorare nel mondo della musica. A quei tempi aveva solo 21 anni e aveva conquistato tutti grazie al suo talento e al suo timbro di voce molto particolare, che faceva emozionare.

In quell’edizione i concorrenti erano 15, tra cantanti e ballerini, ma Antonino è riuscito ad ottenere la vittoria, entrando nel cuore di tutti. Sono passati tanti anni da quella vittoria, ma il talent gli ha permesso di farsi conoscere dal pubblico, che lo ricorda con grande affetto, e a continuare a lavorare facendo ciò che ama di più. Oggi ha 38 anni ed è molto diverso da quel ragazzo che indossava la tuta azzurra negli studi televisivi di Mediaset, tra i banchi della scuola.

Antonino Spadaccino: il cambiamento

Antonino Spadaccino è cresciuto con la passione per la musica, che coltivava anche quando era un bambino. Una passione trasmessa da suo padre. Ha iniziato la sua gavetta nel 2000, ma è nel 2004 che la sua vita è completamente cambiata, grazie all’ingresso e alla vittoria della quarta edizione di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la musica è diventata la sua professione, che continua ancora oggi, tra album, concerti e manifestazioni canore. Della vita privata del cantante si sa pochissimo, perché cerca sempre di preservare la sua privacy. Nel 2016 ha fatto coming out e sui social network si espone soprattutto per quanto riguarda la sua sfera professionale, senza divulgare troppi dettagli della sua vita privata. Condivide tantissime foto e video dei suoi concerti e degli eventi a cui partecipa. Nel 2016 ha vinto la prima edizione di Bake Off Italia Celebrity Edition con la sua collega e amica Emma Marrone. Oggi ha 38 anni e anche se è diverso da come lo abbiamo conosciuto ad Amici, tutti hanno notato che il suo dolcissimo sorriso è rimasto esattamente quello di quando a 21 anni emozionava il pubblico che seguiva il suo percorso nella scuola più amata. Da quando è uscito da Amici ha pubblicato molti singoli e 4 album, vincendo anche diversi riconoscimenti. Continua scrivere canzoni e a mostrare la stessa dolcezza di un tempo. Fisicamente è cambiato rispetto a quando era solo un allievo, ma gli anni passati non hanno cambiato il suo sguardo e il suo sorriso. Antonino sembra sempre molto solare e riuscire a lavorare facendo quello che ama rende questa sua caratteristica ancora più accentuata. Il suo cambiamento non è stato drastico, è rimasto simile a quando era solo un ragazzo alle prime esperienze, con un bagaglio sicuramente diverso.