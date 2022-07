Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno annunciato di essere pronti a convolare a nozze nel 2023 ma un’amica della showgirl ha dichiarato di non esserne poi tanto convinta.

Antonella Elia sposa Pietro: la reazione dell’amica

Dopo numerosi alti e bassi e tira e molla, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno annunciato di voler convolare a nozze nel 2023.

La notizia ha scatenato la reazione di una presunta amica della showgirl, che a Dagospia avrebbe affermato di essere convinta che il matrimonio non si farà: “Una cara amica della Elia (hanno lavorato insieme) ride e dice: “questo matrimonio non s’ha da fare e non si farà…” Noi rimaniamo in attesa”, si legge su Dagospia.

L’annuncio

Nel frattempo Antonella Elia e il suo compagno hanno affermato di essere pronti a convolare a nozze.

In particolare la showgirl, dopo i numerosi alti e bassi vissuti con Delle Piane, ha affermato che finalmente si sarebbero assestati. “Ormai siamo sicuri l’uno dell’altra e questo passo non ci spaventa troppo. L’esperienza a Temptation Island ci ha allontanati da un lato, ma dall’altro ci ha avvicinati. Quindi direi che è stata positiva“, ha affermato, mentre l’attore ha assicurato: “Sempre che lei non cambi idea davanti all’altare e scappi”.

I due hanno sempre avuto grandi problemi di fiducia e più volte la showgirl si è detta delusa dal comportamento del suo compagno, tanto da decidere di lasciarlo. Questa volta le cose tra i due andranno meglio? In tanti sono curiosi di saperne di più.