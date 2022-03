La giudice de La pupa e il secchione, Antonella Elia, ha commentato il rapporto instaurato (a distanza) con gli altri due giudici dello show Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Antonella Elia contro Soleil Sorge e Federico Fashion Style: “Si sono presi delle libertà”

Antonella Elia sta svolgendo il suo ruolo di giudice a La pupa e il secchione in collegamento video. In attesa di poter essere fisicamente presente in studio, la donna ha commentato il rapporto che si sta instaurando con i colleghi Soleil Solge(aspramente criticata durante la sua partecipazione al GF Vip) e Federico Fashion Style.

In particolare, Antonella Elia ha dichiarato: “Con Soleil e Federico Fashion Style? Per adesso sono assente fisicamente e si sono presi delle libertà.

Quando io sarò lì dal vivo diciamo che mi riposizionerò. Vedrete che presto prenderò i miei spazi alla grande spero. Vi dico che non vedo l’ora che accada. Loro due danno contro alcuni concorrenti e a me invece viene da difendere proprio quelli. Le pupe e i pupi sono attaccati brutalmente dagli altri due giudici, io invece li difenderò. Mentre i secchioni ogni tanto sono tonti. Se ci sono persone che mi stanno antipatiche nel cast? C’è qualcuno, un paio di persone che diciamo non capisco.

Ho qualche dubbio su questi due e mi lasciano un po’ interdetta”.

La giudice a La pupa e il secchione Party

In collegamento con Dayane Mello e Andrea Dianetti a La pupa e il secchione Party, poi, Antonella Elia ha commentato la sua partecipazione al reality condotto da Barbara d’Urso, affermando: “Sto sempre meglio, sto superando la crisi dovuta alla mia condizione di salute. Devo dire che mi imbarazza molto, essere stata un’immagine virtuale è stato strano, non sono abituata. Mi sentivo in imbarazzo, mi sentivo di troppo, è bruttissimo non essere in carne ed ossa in un posto ed essere un’immagine fluttuante. Poi ho un faccione enorme in video e non è bello, è meglio essere di presenza – e ha aggiunto –. Sarebbe stato bellissimo essere in studio per ballare con Denis mentre twerkava, io lo adoro. Comunque sono stata onorata di essere stata contattata da Barbara. Perché comunque per me la d’Urso è una figura molto carismatica, è una donna che sento e ammiro molto. Ogni volta che l’ho incontrata si è sempre creata una forma di complicità tra me e lei. Anche se magari Barbara mi ha detto quello che doveva dirmi. Non è che lei sia… diciamo che nel corso degli anni ci sono stati episodi in cui lei ha detto sempre quello che pensa di me. Però comunque tra noi c’è una sintonia. Quindi io mi sento accompagnata, amata, guidata, supportata e rispettata da lei. Quindi sono stata molto felice che lei mi abbia voluta accanto. Lei è una schietta che non le manda a dire. Se io ho fatto delle cavolate lei l’ha detto”.