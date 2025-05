Un nuovo format musicale per Rai1

La celebre conduttrice Antonella Clerici è pronta a tornare sul piccolo schermo con un nuovo entusiasmante programma: Jukebox – La Notte delle Hit. Questo show, che andrà in onda il 12 e 13 settembre presso l’Inalpi Arena di Torino, promette di far rivivere le emozioni e i successi musicali che hanno segnato le generazioni passate. Con un format che celebra le hit degli anni ’70, ’80 e ’90, il programma si propone di attrarre un pubblico vasto e variegato, grazie alla sua capacità di evocare ricordi e nostalgia.

Un cast stellare per un evento imperdibile

Il cast di Jukebox è già ricco di nomi illustri. Tra i primi artisti annunciati ci sono i Earth, Wind & Fire Experience con Al McKay e il special guest Greg Moore, che riporteranno in vita grandi classici come September e After the love is gone. Non mancheranno i Gipsy Kings capitanati da Diego Baliardo, pronti a far ballare il pubblico con successi intramontabili come Bamboléo e Volare.

Inoltre, il programma vedrà la partecipazione di artisti iconici come Michael Sembello, noto per il suo brano Maniac, i Nomadi, che porteranno sul palco oltre sessant’anni di musica, e Rettore, un’icona degli anni ’70 e ’80. Infine, spazio anche ai Gemelli Diversi, che celebreranno i loro successi più iconici, rendendo omaggio alla musica pop-rap degli anni 2000.

Un viaggio nella musica che unisce le generazioni

Il programma non è solo un omaggio alla musica, ma anche un’opportunità per unire le generazioni. La scelta di Antonella Clerici come conduttrice non è casuale: la sua popolarità tra il pubblico over, grazie al successo di The Voice Senior, la rende la figura perfetta per guidare questo viaggio musicale. Jukebox si propone di attrarre non solo i nostalgici, ma anche i più giovani, creando un ponte tra le diverse epoche musicali.

I biglietti per assistere dal vivo a queste due serate sono già disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. È previsto che le serate vengano riprese per la messa in onda su Rai1, offrendo così a tutti la possibilità di vivere l’emozione di Jukebox anche da casa. Con un mix di musica, emozioni e ricordi, questo show si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione televisiva.