Un nuovo inizio per Antonella Clerici

Antonella Clerici, la celebre conduttrice italiana, si appresta a tornare sul palco del Festival di Sanremo 2025, affiancata da Gerry Scotti. La sua presenza è attesa con entusiasmo, soprattutto dopo un’estate segnata da un intervento chirurgico d’urgenza che l’ha costretta a riflettere sulla sua vita e sulla sua carriera. In un’intervista rilasciata a Gente, Clerici ha condiviso la sua esperienza, descrivendo come la malattia sia stata un segnale importante, un invito a fermarsi e a rivalutare le priorità.

La forza di affrontare le sfide

“Ho vissuto la malattia come un segnale”, ha dichiarato Antonella, che ha dovuto affrontare la rimozione delle ovaie e delle tube a causa di una cisti borderline. Grazie a un controllo di prevenzione, ha potuto scoprire la malattia in tempo e ora si sente più forte e consapevole. “Eventi così ti impongono di fermarti, di decelerare, di pensare”, ha aggiunto, sottolineando come queste esperienze l’abbiano aiutata a migliorare il suo approccio alla vita quotidiana.

Eleganza e stile per Sanremo

In vista del Festival, Antonella ha rivelato di voler puntare su un’eleganza sobria e raffinata. “Voglio brillare, essere scintillante”, ha affermato, anticipando che indosserà abiti lunghi realizzati su misura per lei. La conduttrice, che ha sempre colpito il pubblico con i suoi look audaci, ha deciso di abbracciare uno stile più classico, ma con un tocco di glamour. “Farò due cambi di look, ma non voglio svelare troppo”, ha aggiunto con un sorriso.

Una vita piena di significato

Antonella Clerici non è solo una conduttrice di successo, ma anche una madre e una compagna felice. Nel 2026 festeggerà 40 anni di carriera e 10 anni d’amore con il compagno Vittorio Garrone. “La vita mi ha dato molto più di quanto mi sarei aspettata”, ha dichiarato, riflettendo su come ogni esperienza, anche le più difficili, l’abbiano portata a diventare la persona che è oggi. Con una routine di allenamento regolare e una buona alimentazione, Antonella si sente soddisfatta del suo aspetto e della sua vita.

Un messaggio di positività

La conduttrice ha condiviso un messaggio di positività e serenità, affermando di vivere ogni giorno con gratitudine. “Non ho più ansia da prestazione, voglio fare bene, ma senza dover dimostrare chissà che”, ha detto, evidenziando come la sua visione della vita sia cambiata. Con un futuro luminoso davanti a sé, Antonella Clerici è pronta a brillare sul palco di Sanremo e a continuare a ispirare il suo pubblico con la sua autenticità e il suo spirito indomito.