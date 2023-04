Anthony Mackie: chi è l’attore di Rennervations

Per gli appassionati della Marvel, Anthony Mackie è più comunemente conosciuto come Sam Wilson, ossia il celebre supereroe Falcon. Tuttavia, l’attore ha alle spalle una lunga carriera coronata da numerosi successi e premiazioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La carriera di Anthony Mackie: dal teatro al cinema

Classe 1978, è nato a New Orleans, in Louisiana. Dopo il diploma intraprende un programma di recitazione presso la “North Carolina School of the Arts”, successivamente frequenta il “New Orleans Center for Creative Arts” ed infine si laurea presso la Juilliard School. Inizia a lavorare anche in teatro, portando in scena diverse commedie, fino a vincere, nel 2002, un Obie Award. Questo è un momento di svolta per la carriera di Anthony Mackie. Nello stesso anno, infatti, debutta al cinema con “8 Mile“, il film autobiografico del rapper Eminem. Nel 2004 poi recita nella pellicola “Brother to Brother“, per il quale viene candidato ad un Independent Spirit Awards e un Gotham Awards. Prende poi parte ai film “The Manchurian Candidate“, “Lei mi odia” e “Million Dollar Baby“. Nel 2008 invece recita in “The Hurt Locker” e “Eagle Eye“. A partire dal 2014 poi prende parte alla saga cinematografica della Marvel Cinematic Universe, interpretando il celebre supereroe Falcon.

Prossimamente nella nuova serie Disney+

A breve invece lo rivedremo su Disney+ come guest star nella nuova serie tv “Rennervations” disponibile sulla piattaforma streaming da oggi. Il protagonista, interpretato da Jeremy Renner, con l’aiuto del suo gruppo di esperti costruttori, userà le sue abilità per rielaborare veicoli dismessi, ricostruirli e farne delle creazioni strabilianti al servizio delle comunità di tutto il mondo.

La vita privata

L’attore ha avuto una lunga storia d’amore con Sheletta Chapital. I due si sono sposati nel 2014 e dalla loro unione sono nati quattro figli. Nel 2018 hanno deciso di porre fine al loro matrimonio e si sono separati. Nonostante tutto però, i due sembrerebbe essere rimasti in buoni rapporti. L’attore è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Al momento, infatti, non sappiamo se abbia un’altra relazione. Attualmente vive a New York, città dove si è trasferito da quando ha iniziato la carriera d’attore.

Curiosità sul personaggio interpretato da Anthony Mackie nella saga “Marvel”

Il sogno di interpretare un supereroe In un’intervista ha rivelato di aver avuto da sempre il sogno di vestire i panni di un supereroe. Tanto che non è stata la Marvel a contattarlo, bensì è lui ad aver mandato agli studi moltissime richieste, fino a quando il produttore ha deciso di dargli una possibilità.

Un supereroe di colore Non solo. L’attore ha dichiarato di aver voluto interpretare il ruolo di Falcon non solo perché lo divertiva, ma perché voleva dimostrare ai suoi figli e a tutti i bambini di colore che i supereroi non hanno necessariamente la pelle bianca.