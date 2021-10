Il sesso, vivere l’esperienza sessuale tra due partner è fondamentale, ma alcune volte può capitare di non riuscire a viverlo pienamente. La donna può andare incontro ad anorgasmia a ottobre, una condizione in cui fa fatica a vivere e raggiungere l’orgasmo. Cerchiamo di capire come migliorare l’intesa a letto grazie al viagra rosa.

Anorgasmia a ottobre

Durante questo periodo dell’anno, complice i primi freddi, la vita stressante e i vari impegni, può capitare che la donna non abbia voglia di dedicarsi al partner e quindi anche per lei raggiungere l’orgasmo e il massimo del piacere risulta difficile. Si tratta di anorgasmia a ottobre, una condizione che attraversano molte donne e che preoccupa il rapporto di coppia.

In base a una ricerca e a degli studi che sono stati effettuati, sembra che sia una condizione di cui soffrono moltissime le donne che vanno incontro a una difficoltà di raggiungere, considerato il massimo del piacere durante il rapporto sessuale. Non si tratta di una assenza di piacere, ma una difficoltà a provare e vivere l’orgasmo, nonostante sia stimolata dal punto di vista sessuale.

Il problema non è solo la difficoltà a raggiungere il piacere, ma si tratta di un persistente o ricorrente ritardo o assenza dell’orgasmo, dopo la fase di eccitazione sessuale. Si distinguono vari tipi di anorgasmia a ottobre: primaria, quando si parla di un disturbo presente sin dall’inizio della vita sessuale della donna. L’anorgasmia secondaria invece giunge in un secondo momento.

Si parla poi anche di anorgasmia situazionale che comporta una difficoltà nel raggiungere l’orgasmo e il piacere in alcune situazioni e con vari tipi di stimolazione. Chi soffre di questa condizione, non solo è impossibilitata a raggiungere l’orgasmo, ma non è riuscita mai a provarlo nella sua vita.

Anorgasmia a ottobre: cause

Una condizione molto comune e preoccupante nelle donne che spesso si vergognano a parlarne o lo considerano un tabù. L’anorgasmia a ottobre è dovuta a diverse cause e problemi a cui è bene prestare attenzione in modo da capire quale sia l’origine e trovare il giusto rimedio. Durante il mese di ottobre, a causa del cambio di luce e della stagione fredda, si può avvertire un minor bisogno di cercare il partner.

Nell’anorgasmia a ottobre, oltre alle condizioni atmosferiche, entrano in gioco altri fattori psicologici, fisici, ma anche emotivi, ecc. Tra le cause fisiche ci possono essere anche dei problemi ginecologici che influenzano l’orgasmo e si accompagnano anche a dei rapporti molto dolorosi. L’uso di sostanze come l’alcool e il fumo limitano l’afflusso di sangue per cui può venire meno il piacere e l’orgasmo.

Con l’avanzare dell’età, ci sono alcuni cambiamenti dovuti ai fattori ormonali, fisici e anche neurologici che comportano delle difficoltà nel raggiungere il piacere sessuale con il partner. Ci sono poi alcuni fattori psicologici, tra cui l’ansia e la depressione, magari anche dovuto al fatto che le giornate si accorciano e quindi si è maggiormente portati a chiudersi per cui l’anorgasmia a ottobre raggiunge il suo picco.

Lo stress, le preoccupazioni, gli impegni sul lavoro, ma anche gli abusi o una violenza che si è subito oppure una immagine distorta del proprio fisico porta a non vivere nel modo migliore questo momento di intimità con il partner.

Anorgasmia a ottobre: viagra naturale

Per affrontare l’anorgasmia a ottobre e riuscire a raggiungere l’orgasmo, è possibile affidarsi al miglior rimedio che esista in circolazione. Tutti quanti conoscono il viagra blu, la pillola usata dagli uomini, ma è in arrivo anche un rimedio per le donne che le può aiutare. Si tratta di Femmax, il viagra rosa pensato appunto per la donna e la sua sessualità.

Un rimedio a base naturale che risolve le insoddisfazioni sessuali della donna. Grazie a questo prodotto, si ha maggiore energia e un aumento del buonumore, gli orgasmi sono più duraturi e lunghi e la donna riesce a raggiungere rapidamente l’orgasmo con enorme piacere e soddisfazione da parte di entrambi.

