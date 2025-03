Un’icona di stile in prima fila

La Milano Fashion Week ha visto la presenza di una delle figure più affascinanti della musica italiana contemporanea: Annalisa. La cantante ligure ha saputo catturare l’attenzione di tutti, non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo inconfondibile stile. In prima fila alle sfilate di grandi nomi come Dsquared2, Giorgio Armani, Sportmax e Dolce&Gabbana, Annalisa ha dimostrato di essere una vera e propria regina della moda.

Look audaci e sofisticati

Ogni apparizione di Annalisa è stata un vero e proprio spettacolo di moda. Da Dsquared2, ha sfoggiato una maxi pelliccia total black, trasformandola in un mini dress audace, abbinato a stivali bianchi che hanno esaltato il suo charme. Non da meno è stata la sua scelta da Roberto Cavalli, dove ha indossato un completo pitonato fucsia, dimostrando la sua versatilità e il suo amore per il fashion. La Roar Mini Bag, un piccolo gioiello della collezione Cavalli, ha completato il suo look, aggiungendo un tocco di originalità.

Un cambio di stile sorprendente

Per la sfilata di Sportmax, Annalisa ha optato per un total look candido, composto da un blazer oversize e hot pants, che ha messo in risalto la sua figura slanciata. Il suo outfit è stato completato da décolleté velate e una borsetta pendant, rendendola un vero esempio di eleganza. Da Tod’s, ha scelto un soprabito nella nuance Pantone 2025, abbinato a un mini chemisier scuro e stivali neri, dimostrando ancora una volta la sua capacità di mixare stili e colori.

Un finale sensuale e chic

La sua presenza da Moschino ha sorpreso tutti con un completo oversize classico, arricchito da scarpe col tacco ricoperte di spuntoni metallici, un accessorio audace per una serata di gala. Infine, da Dolce&Gabbana, Annalisa ha mostrato il suo lato più sensuale con un abito bustino in nuance nude, abbinato a un trench e T-bar che hanno esaltato la sua silhouette. Da Giorgio Armani, ha scelto un look dark lady chic, con un ensemble in pelle nera che ha catturato l’attenzione di tutti.

Annalisa ha dimostrato di avere un enorme Cool Factor, rendendo ogni sua apparizione un evento da non perdere. Con la Milano Fashion Week che si avvicina, dal 25 febbraio al 2 marzo, il mondo della moda è in attesa di scoprire quali altre sorprese ci riserverà.