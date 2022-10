All’anagrafe è Anna Maria Kanakis, ma tutti la conoscono semplicemente come Anna Kanakis. Classe 1962, Kanakis è stata una modella e attrice e attualmente si è dedicata al profondo mondo della scrittura.

Scopriamo insieme la sua vita e la sua carriera: chi è Anna Kanakis?

Anna Kanakis: tutto sull’attrice ed ex modella

Anna Maria Kanakis è nata a Messina il 1 febbraio 1962 sotto il segno dell’Acquario e attualmente ha 60 anni. Il cognome arriva dal padre, di origine greche, nativo di Creta e di professione ingegnere, mentre il luogo di nascita deriva dalla madre, originaria di Tortorici e di professione avvocata.

Il mix etnico le conferisce una bellezza unica e particolare, tanto che nel settembre 1977, a soli 15 anni, viene eletta Miss Italia a San’Eufemia d’Aspromonte, diventando la prima più giovane Miss Italia a vincere l’ambito titolo.

Quattro anni dopo, spinta dal carisma e carica dalla volta precedente, Anna Kanakis partecipa anche a Miss Universo, senza però vincere.

Tra le sue passioni, però, c’è sempre stata anche la recitazione e dopo qualche mese debutta proprio al cinema. Inizialmente viene selezionata per interpretare piccoli ruoli in film di commedia brillante, per poi vestire il suo primo ruolo drammatico con Luigi Magni che la vuole nella pellicola ‘o Re, a fianco di Giancarlo Giannini e Ornella Muti.

Grazie a quella sua interpretazione e al suo inserimento nel mondo del cinema, Anna Kanakis ha poi continuato ad ampliare la sua carriera da attrice, recitando in quasi 30 film, sia in Italia, sia all’estero ma anche in diverse serie televisive (dal 1995 fino a circa il 2007).

Tra le sue esperienze non è mancata la politica; per chi non lo sapesse, infatti, Anna Kanakis si è impegnata politicamente diventando dirigente nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica, il noto partito fondato da Francesco Cossiga.

Anna Kanakis è sempre stata una donna ricca di ispirazioni e voglia di mettersi in gioco; gli esordi da modella, il debutto nel mondo del cinema come attrice e l’impegno politico non l’hanno mai fermata dal cercare nuove strade. Ed ecco che nel 2010 con il romanzo Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand, entra a fare parte della categoria scrittrice. Contenta e soddisfatta della sua prima creazione, Anna Kanakis continua a scrivere e nel 2011, un anno dopo il suo primo romanzo, pubblica il secondo: L’amante di Goebbles, edito da Marsilio Editore proprio come il primo. In questo secondo libro racconta la storia vera di Lída Baarová, l’attrice cecoslovacca che fu amante, nel 1938, di Joseph Goebbles.

Nel 2019, invece, entra a fare parte degli autori che hanno contribuito alla pubblicazione di Parole per Cesare: con l’ultima intervista inedita di Stefano Lorenzetto. Il libro in questione altro non è che una raccolta di lettere, di interviste, di articoli ricevuti o pubblicati dagli amici e dalle amiche di Cesare De Michelis, il Presidente di Marsilio Editori scomparso nel 2018 e che è stato omaggiato proprio da una lunga di autori e di autrici, tra cui, appunto, la stessa Anna Kanakis.

Il 23 settembre 2022 Anna Kanakis pubblica il suo terzo romanzo intitolato Non giudicarmi. Lei stessa ne ha annunciato la pubblicazione sul suo profilo Facebook, scrivendo:

Sono pronta amici. Il mio terzo romanzo storico lo trovate in libreria dal 23 settembre prossimo. Ma potete già prenotarlo online. È il racconto di un giorno di un’anima tormentata, quella di Jacques Fersen, Signore francese rifugiato a Capri. Con questo romanzo, frutto di tanta ricerca storica e di cose che ho appreso, intendo contribuire nel mio piccolo alla causa per i diritti degli omosessuali. Spero mi seguirete. PS. la copertina è di uno splendido Artista: Daniele Miglietta.

La vita privata di Anna Kanakis

L’attrice e scrittrice messinese si è sposata con Claudio Simonetti nel 1981, dal quale però divorziò alcuni anni dopo. Ritrova l’amore nel 2004, quando decide di sposare Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia.

Anna Kanakis è presente anche sui social, sia su Facebook, sia su Instagram, dove è solita postare contenuti inerenti ai romanzi che scrive, sia foto che la ritraggono come soggetto principale.