Un viaggio musicale tra nostalgia e modernità con Anna and the Vulkan

Chi è Anna and the Vulkan?

Anna and the Vulkan, nome d’arte di Anna Scassillo, è una cantautrice partenopea che sta rapidamente conquistando la scena musicale italiana. Nata a Torre Annunziata, ha trascorso la sua infanzia immersa nella musica, grazie a un padre polistrumentista che ha influenzato profondamente il suo percorso artistico. La sua carriera musicale è iniziata a soli 15 anni, quando ha scritto le sue prime canzoni e ha formato il gruppo Sonder. Da quel momento, il suo viaggio musicale l’ha portata a esplorare diverse città e culture, da Trieste a Vienna, dove ha affinato il suo stile unico.

Un mix di stili e influenze

La musica di Anna and the Vulkan è un perfetto connubio di vintage e modernità. I suoi brani, come “Comm’è” e “Scurò”, mescolano elementi di indie-pop, funk e sonorità napoletane, creando un’atmosfera che è sia nostalgica che innovativa. Il suo primo EP, “Andare, tornare”, pubblicato nel 2024, è un viaggio sonoro che alterna tracce ballabili a momenti più intimi e malinconici. Ogni canzone è un pezzo di un puzzle che riflette la sua identità multipla e la sua capacità di spaziare tra generi diversi senza mai perdere coerenza.

Un’estetica visiva unica

Oltre alla musica, Anna si dedica anche alla grafica, curando personalmente le copertine dei suoi lavori. Il suo stile onirico e colorato richiama l’arte di Marìa Medem e la grafica mitteleuropea, rendendo ogni progetto un’esperienza visiva oltre che sonora. “Mi piace avere il controllo del progetto a 360 gradi”, afferma Anna, sottolineando l’importanza di esprimere la sua creatività in ogni aspetto del suo lavoro. La sua ultima traccia, “Farla facile”, prodotta con Damiank, è un esempio perfetto della sua capacità di unire suoni rétro a testi significativi, invitando gli ascoltatori a ballare e divertirsi.