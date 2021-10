Nel corso di un’intervista rilasciata RTL 102.5 News, Andrea Zelletta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Grande Fratello Vip e al suo rapporto con Natalia Paragoni.

Andrea Zelletta: “Al GF Vip? Potre anche tornarci…”

Andrea Zelletta è stato ospite del programma radiofonico RTL 102.5 News durante Trends&Celebrities, di Francesco Fredella e Simone Palmieri.

In questo contesto, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato che sarebbe pronto a varcare nuovamente la soglia della porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Una simile eventualità non riguarderebbe, però, una sua partecipazione come concorrente ma solo un’apparizione in veste di dj set, magari la notte di Capodanno.

A questo proposito, l’ex gieffino ha rivelato: “Sicuramente, se mi chiamassero per il party del 31 dicembre, entrerei nella casa.

Farei un dj set per far divertire i vipponi”.

Andrea Zelletta, la passione per la musica

L’ipotesi di un dj set nella Casa del GF Vip non rappresenta un’ipotesi così remota e, tutto sommato, potrebbe anche realizzarsi.

In questo modo, Andrea Zelletta si è soffermato sulla sua carriera musicale, ammettendo: “Non vi nascondo che la mia più grande passione è proprio la musica e mi sono messo a studiare da dj in questi anni”.

L’ex gieffino, quindi, sarebbe pronto a dire addio alla sua carriera da modello: il giovane uomo ha sfilato per case di moda particolarmente prestigiose, prima di tentare la sorte con il piccolo schermo.

Andrea Zelletta: la storia con Natalia Paragoni e il ritorno in tv

Durante il programma radiofonico, poi, Andrea Zelletta è stato incalzato dai conduttori rispetto alla sua relazione con Natalia Paragoni, sua scelta a Uomini e Donne.

In relazione alla sua vita sentimentale, il dj ha rivelato: “Ho comprato due biglietti per Parigi, dopo un anno e mezzo di stop, finalmente torniamo a viaggiare”.

Data la meta così romantica, i conduttori hanno chiesto se la coppia sia in procinto di nozze ma Zelletta si è trincerato in un serrato no comment, riportando la conversazione su un suo eventuale ritorno in televisione: “Ora mi piacerebbe fare un altro programma, non so quale. Ballando con le Stelle? Mi piacerebbe, ma non so ballare”.

Per quanto riguarda l’ipotesi di partecipare a Temptation Island con la sua dolce metà, invece, Zelletta ha annunciato: “Non è un programma che fa per noi, la storia con Natalia va bene e non capisco perché dovrei metterla in pasto alla televisione. Per adesso, preferisco vivermela al meglio, con lei”.