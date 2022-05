Andrea Melchiorre è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, di cui sarebbe più innamorato che mai.

Andrea Melchiorre: la fidanzata

L’ex volto di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre, è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, che sarebbe un’appassionata di fitness: il nome della ragazza è Michela Berini e sui social lei e l’ex fidanzato di Valentina Dallari hanno già postato i loro primi scatti insieme sui social.

I fan sono impazienti di saperne di più sulla loro storia d’amore ma, al momento, la coppia non ha rilasciato dichiarazioni.

Andrea Melchiorre e Valentina Dallari

Andrea Melchiorre è stato a lungo conosciuto per il suo legame con Valentina Dallari. La storia tra i due non è naufragata nel migliore dei modi e in seguito la stessa Dallari – che ha a lungo combattuto contro l’anoressia – ha confessato che Melchiorre sarebbe stato solito darle “pubblicamente della cellulitica”, mentre nel privato sembra che dicesse “che mangiavo troppo”.

Andrea Melchiorre ha sempre negato le parole dell’ex fidanzata e oggi sembra essere andato avanti con la propria vita.

Andrea Melchiorre ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro Valentina Dallari, su cui ha affermato: “ Non sopporto vedere usata e diffamata la mia immagine in dubbi contesti e sfruttata per fare audience. Detto ciò ad ogni azione corrisponde una conseguenza e ci penseranno i miei legali. Intanto guarda che sorriso “.

Oggi anche lei è andata avanti con la sua vita e si è sottoposta a un lungo periodo di riabilitazione per sconfiggere i suoi problemi con l’anoressia.