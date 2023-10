Andrea Giambruno, dopo lo scandalo dei fuorionda mostrati da Striscia La Notizia, ha deciso di proporre un nuovo taglio di capelli, dicendo ufficialmente addio al suo famoso ciuffo. L’ex compagno di Giorgia Meloni riparte da un nuovo look.

Andrea Giambruno dice addio al ciuffo: il nuovo taglio di capelli dell’ex compagno della Premier

Esiste un detto secondo cui una donna, quando deve riprendersi da una delusione d’amore o affrontare un cambiamento, decide di dare una svolta anche al proprio look. Evidentemente spesso accade la stessa cosa anche per gli uomini. Andrea Giambruno, che è appena stato lasciato dalla premier Giorgia Meloni, ha deciso di mostrare il suo nuovo taglio di capelli. Il giornalista e conduttore di Mediaset, che è stato accanto alla presidente del Consiglio per dieci lunghi anni, è apparso sui social network con un look completamente nuovo, dicendo ufficialmente addio all’ormai famoso ciuffo, che era diventato un suo tratto distintivo nella apparizioni pubbliche. L’uomo lo aveva rivendicato con grande orgoglio. “Ma non mi rompessero il c***o col ciuffo, già che ce li ho i capelli a 42 anni. Qui dentro sono tutti pelati” è stata una delle famose frasi pronunciate nei fuorionda mostrati pubblicamente da Striscia la Notizia.

A rendere pubblica la notizia del taglio del ciuffo di Giambruno è stato il suo barbiere, Gennaro. Il fondatore del marchio Las Napolitains, salone all’euro in viale Europa, frequentato da moltissimi vip e calciatori, ha deciso di pubblicare sui social uno scatto in cui si mostra accanto ad Andrea Giambruno, davanti allo specchio, dopo il taglio. “Cambiamenti per il nostro amico Andrea Giambruno” ha scritto come didascalia. Ovviamente, non sono mancati i commenti sarcastici e ironici. “Gli potevi tagliare altro” ha commentato un utente, con un sottile riferimento alle frasi esplicite e sessiste pronunciate dal giornalista in uno dei famosi fuorionda.

Andrea Giambruno dice addio al ciuffo: le parole del barbiere

La foto del ciuffo tagliato di Andrea Giambruno ha subito fatto il giro del web, dopo la condivisione pubblica del barbiere Gennaro Capasso, titolare di Les Napolitains. Mercoledì mattina, 25 ottobre, l’ex compagno di Giorgia Meloni, recentemente sospeso dalla conduzione del programma Diario del giorno dopo la diffusione di imbarazzanti fuorionda da parte di Striscia la Notizia, si è presentato dal barbiere con il ciuffo già accorciato. “Mi ha detto che glielo avevano tagliato in Mediaset ma che non gli piaceva, quindi mi ha chiesto di sistemarglielo” ha dichiarato il barbiere al Corriere della Sera, aggiungendo che Giambruno è un cliente abituale, che frequenta il salone circa tre volte al mese. “Viene da noi da due mesi più o meno, è stato qui altre cinque o sei volte prima di questa” ha dichiarato il barbiere. Viene spontaneo chiedersi se ora che Mediaset ha deciso di allontanarlo dalle telecamere continuerà a frequentare il salone con la stessa frequenza.

