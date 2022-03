Tra gli allievi della 21esima edizione di Amici ad aggiudicarsi un posto al serale e di conseguenza nel Fanta Amici, c’è anche Alice Del Frate, ginnasta e ballerina molto talentuosa. In attesa di poterla vedere in azione nella prima puntata del serale che è già registrata e che verrà trasmessa su Canale 5 a partire da sabato 19 marzo 2021, conosciamola meglio (e senza spoiler della puntata) in questo articolo.

Chi è Alice Del Frate

Alice Del Frate è originaria del Friuli Venezia-Giulia. Nasce infatti a Sacile, in provincia di Pordenone, il 15 ottobre 2001 ed è del segno della Bilancia. Pratica ginnastica ritmica a livello agonistico e nel 2021 ha preso parte a diverse gare nazionali. Attualmente è nel campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica con la Pontevecchio Bologna.

La vita di Alice sembra proprio essere piena di impegni. Insieme alla ginnastica porta avanti anche la passione per la danza.

Stando ai suoi racconti la ragazza ha iniziato a praticare questa disciplina da autodidatta, semplicemente per puro sfogo e ha creato da sola le proprie coreografie sulle canzoni che più la colpivano.

Questa particolare passione mai approfondita del tutto la porta poi a partecipare e superare i provini di Amici. Alice nel frattempo sta anche studiando, è infatti iscritta alla facoltà di Architettura dell’Università di Udine.

L’esperienza nella scuola di Amici

L’esperienza della ballerina nel talent della De Filippi inizia in un modo particolare. Provinata il 9 gennaio 2022 per entrare a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, Alice con la sua bravura riesce a convincere tutti i professori che per averla nella classe formata per questa edizione, senza però rinunciare ad uno degli alunni comunque meritevoli, decidono di aggiungere un banco in più. La Del Frate non ha quindi dovuto affrontare alcuna sfida per entrare nel programma.

Dopo aver fatto dei colloqui individuali con gli insegnanti di ballo tutti interessati a lei, Alice ha scelto di farsi seguire dalla professoressa Alessandra Celentano. La ragazza, come abbiamo detto, riesce ad aggiudicarsi anche un posto al serale nella squadra guidata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Vita privata e curiosità

Sulla vita privata e su quella sentimentale di Alice Del Frate non abbiamo informazioni, non sappiamo per esempio se sia fidanzata oppure no o se sia anche solo innamorata e non sappiamo nulla di particolare sulla sua famiglia d’origine.

Per via di un suo sfogo durante una lezione con la Peparini però, sappiamo che la Del Frate in passato ha avuto dei problemi di disordine alimentare a causa della pressione subita durante il suo percorso nel mondo della ginnastica artistica, finendo anche in ospedale perché aveva smesso di mangiare.

Dal suo seguitissimo profilo Instagram su cui è molto attiva, si può evincere quanto non solo la ginnastica artistica (che comunque rimane il suo interesse principale), ma anche la danza, facciano parte della sua vita. Alice infatti è solita pubblicare video delle sue esibizioni e foto artistiche di diverse pose tipiche della danza e della ginnastica ritmica. Proprio tra le foto inoltre, se ne trova una, del 2017, con Garrison Rochelle, ballerino e coreografo storico volto di Amici.