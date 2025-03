Un debutto luminoso alla Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week 2025 ha visto un’affascinante presenza: Alexandra di Hannover, figlia di Carolina di Monaco, ha catturato l’attenzione durante la sfilata di Tod’s. Seduta accanto a lei, Lady Kitty Spencer, nipote della celebre Principessa Diana, ha aggiunto un tocco di eleganza all’evento. Mentre Charlotte Casiraghi, sorellastra di Alexandra, è rimasta assente, la giovane principessa ha dimostrato di avere un crescente fascino nel mondo della moda.

Stile e personalità: il look di Alexandra

Per l’occasione, Alexandra ha scelto un look casual ma raffinato, indossando una camicia in cotone azzurro e una gonna longuette in pelle marrone, perfettamente in linea con lo stile di Tod’s. La sua scelta di accessori, una borsa a tracolla sottile e décolleté con tacco midi, ha completato un outfit che ha saputo esprimere sia eleganza che comfort. I capelli lisci e la manicure rosso scuro hanno aggiunto un tocco finale al suo look impeccabile.

Un’amicizia che brilla nel front row

Accanto ad Alexandra, Kitty Spencer ha sfoggiato un completo nero che ha catturato l’attenzione. Le due giovani donne hanno condiviso momenti di convivialità, immortalati in scatti sui social. Alexandra ha documentato il suo soggiorno a Milano, omaggiando la cucina italiana con foto di dolci e piatti tipici. Questa amicizia tra nobildonne non solo arricchisce il panorama della moda, ma sottolinea anche l’importanza delle relazioni nel mondo dello spettacolo.

Charlotte Casiraghi: assente ma presente

Nonostante l’assenza di Charlotte Casiraghi, la sua presenza è stata avvertita. Attualmente impegnata in un importante incontro a Montecarlo, Charlotte sta preparando un evento per la Festa della Donna, dove parlerà della sua carriera a un pubblico di giovani donne. Questo impegno dimostra come, anche lontana dalle passerelle, la principessa continui a essere un’icona di ispirazione.