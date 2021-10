Nuovo upgrade per Alexa, che farà felice tutti gli appassionati di fitness. Da oggi infatti l’assistente vocale Amazon diventa anche un personal trainer. Come? Grazie alla nuova skill Alexa Fixfit, che promette di tenerti in forma con un workout divertente e su misura: ecco come funziona.

Come funziona Fixfit

Non servono grandi attrezzature per questo allenamento: vestiti comodi, un po’ di spazio e uno schermo. Per iniziare basterà dire: “Alexa, apri Fixfit” e subito dopo scegliere quale parte del corpo allenare o se fare un risveglio muscolare per iniziare la propria giornata carichi di energia. Gli utenti, a questo punto, possono selezionare il loro workout in base al livello di difficoltà, base, intermedio o avanzato, focalizzandosi su una parte specifica del corpo da tonificare: gambe, braccia, glutei, spalle, schiena o addominali.

Non è necessario partire subito con allenamenti troppo lunghi e intensi, ogni sessione ha una durata differente, tra i 15 e i 30 minuti.

La comodità di questo metodo è dovuta anche al fatto che il workout può essere gestito in modo molto semplice affidandosi a tutta una serie di comandi vocali quali “inizia allenamento”, “stop”, “riprendi” e infine “chiudi allenamento”.

I supporti necessari

Nulla viene lasciato al caso, e a seconda delle necessità si può scegliere fra cinquantacinque diversi allenamenti.

Tanti personal trainer illustrano in video le brevi routine da seguire. Per fruire dei video serve una Alexa Echo Show oppure una chiavetta Fire TV per allenarsi su pc o televisore.

Inoltre, è possibile allenarsi anche tramite il portale Fixfit.it, dove è anche possibile creare un diario personalizzato per tracciare le sessioni di lavoro e i progressi raggiunti, usufruendo anche di tanti altri contenuti utili, dalle ricette ai consigli su come seguire uno stile di vita sano.

Altri benefit

E alla fine, stanchi ma soddisfatti, basta un “Alexa stop” o “Alexa metti musica di sottofondo” per rilassarsi. Non solo: tra un allenamento e l’altro, con il video degli Alexa Echo Show, ci si può godere una pausa musicale con i testi delle canzoni che scorrono sullo schermo. D’altra parte, perché non sfruttare al massimo ciò che offre l’assistente vocale più all’avanguardia?

Se c’è una cosa che ci ha insegnato il Covid-19 è che è possibile allenarsi comodamente da casa propria. Ancora una volta Amazon e il suo patron Jeff Bezos riescono a interpretare le necessità dei loro clienti. Ritagliarsi un po’ di tempo per l’attività fisica fra un impegno e l’altro non è mai stato così semplice: basta solo la voce.