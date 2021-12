Più volte Alex Belli si è lasciato sfuggire delle confessioni inaspettate sul conto suo e di sua moglie Delia Duran e per la prima volta ha confessato alcuni inaspettati retroscena sul rapporto che avrebbero instaurato con una misteriosa donna di nome Stella.

Alex Belli: Delia Duran e Stella

Aleb Belli ha svelato che lui e Delia Duran si sarebbero giurati amore eterno e che, fin dall’inizio della loro relazione, sarebbe stato per loro fondamentale non nascondersi nulla. I due, a detta di Belli, avrebbero un rapporto speciale con una donna di nome Stella che avrebbe persino dormito con loro: “A casa c’è la nostra amica Stella che viene in vacanza con noi, ha dormito con noi.

Ma il pubblico generalista non capirà mai tutto questo”, ha dichiarato Belli, che nella casa del GF Vip ha messo a rischio il suo matrimonio con Delia per via del suo comportamento con Soleil Sorge.

Alex Belli: chi è Stella

Stando ai rumor circolati in rete la donna di cui ha parlato Belli si chiama Stella e sarebbe un ex volto di The Lady, la serie realizzata da Lory Del Santo.

Di lei non si sa praticamente nulla se non che sia nota anche con lo pseudonimo Starlite.

Alex Belli: l’amore per Delia

Alex Belli, finito nell’occhio del ciclone per il rapporto instaurato con Soleil Sorge all’interno della Casa, ha svelato che non sarebbe nuovo ai tradimenti (ma non nei confronti di sua moglie Delia).

“Ci siamo sposati promettendoci amore libero. In passato ho tradito, ma ora no. Mi sto mostrando per quello che sono. A lei ho chiesto se voleva accettarmi per quello che sono e lei ha detto di sì. E questo mi fa impazzire, perché non mi ha solo accettato ma ne fa proprio parte. Se io mi fossi presentato a lei in un modo e poi avesse scoperto che sono diverso sarebbe tradimento. Ma viviamo tutto in maniera molto libera“.