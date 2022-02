I mondi del Grande Fratello Vip e di Sanremo 2022 si sono intrecciati nel momento in cui l’ex gieffino Alex Belli ha fatto proprio il brano Chimica portato in gara da Ditonellapiaga e Donatella Rettore.

Alex Belli, “chimica artistica” a Sanremo 2022 con Ditonellapiaga e Rettore

Al Grande Fratello Vip, la “chimica artistica” nata all’interno della Casa più spiata d’Italia tra Alex Belli e Soleil Sorge e il triangolo che si è creato con la compagna dell’attore, Delia Duran, continua a far discutere i fan sui social e attirare telespettatori durante le dirette del reality.

A questo proposito, si è innescato un particolare legame tra quanto avvenuto al GF Vip e una delle canzoni in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo.

Il brano Chimica di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, infatti, è stato ripreso dall’attore che ha postato alcuni messaggi e meme su Twitter.

“Chimica artistica”: i meme su Twitter

Con il brano di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, la “chimica artistica” di Alex Belli è approdata anche a Sanremo 2022. La canzone super ritmata delle due cantanti, infatti, è stata fatta propria dall’attore che ha postato un tweet riportando la scritta: “Chi-Chi-Chimica artistica”.

Il post dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spopolato tra gli utenti del social che hanno risposto condividendo numerosi meme. Alcuni fan hanno anche tentato di far notare ad Alex Belli che il brano in gara alla kermesse musicale non parla di “chimica artistica” bensì esclusivamente di chimica.

Alex Belli canta il brano “Chimica”: le Instagram Stories dell’attore

Nella serata di giovedì 3 febbraio, poi, l’attore ha postato su Instagram alcune Stories nelle quale canta il brano Chimicadavanti alla televisione mentre Ditonellapiaga e Donatella Rettore si esibiscono sul palco dell’Ariston.

Anche durante il Festival di Sanremo, quindi, Alex Belli è riuscito a imporsi sulla scena mediatica e far parlare di sé.

Negli ultimi giorni, inoltre, proprio durante la settimana dedicata alla kermesse musicale, l’ex gieffino si è recato a Sanremo per partecipare a un evento.