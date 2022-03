Alessio Tripi, operaio e body builder, è il nuovo concorrente di la Pupa e il Secchione, il game show di Italia 1, condotto da Barbara d’Urso. Entra nella categoria dei “pupi” sostituisce un altro concorrente. Scopriamo chi è Alessio Tripi!

Chi è Alessio Tripi

Alessio Tripi, classe 1995, è nato a Firenze ed ha 26 anni. È diplomato e lavora come operaio in una ditta di lavorazione della pelle mentre come secondo lavora fa quello del body builder in una palestra. Infatti, si fa immediatamente notare per il fisico scolpito e per gli 0cchi azzurri ed ammette:

Sono bello, bellissimo, fisico scolpito ma manca un po’ di intelligenza.

È molto attivo sui social dove pubblica selfie durante i suoi allenamenti e anche foto di quando si esibisce come body builder.

Vita privata

Attualmente non è fidanzato. Ha , però, ammesso di aver avuto una vita sentimentale molto movimentata. Il ragazzo infatti dice:

Quando ho a che fare con una donna non interessa se ho letto libri. Quante ragazze ho avuto? Lunga la lista. Di una donna guardo il seno, il lato B e il viso. Seno? Minimo la terza.

La Pupa e il Secchione

Partecipa nel 2022 a La Pupa e Il Secchione Show nei panni del “pupo“. È in coppia con Valentina Matteucci, secchiona marchigiana. Il format è totalmente rinnovato, infatti, ci sarà un ritorno in studio in diretta. Inoltre, le ragazze e i ragazzi vivranno insieme all’interno di una villa, presso Tivoli Terme, dove studieranno e si divertiranno insieme.