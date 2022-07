Durante una vacanza a Pachino, in provincia di Ragusa, in compagnia della sua famiglia, Alessia Marcuzzi si è concessa il suo primo bagno di mezzanotte.

Alessia Marcuzzi senza reggiseno

Tintarella di luna per Alessia Marcuzzi, che sui social ha condiviso con i fan le foto del suo primo bagno di mezzanotte della stagione.

La conduttrice si è lasciata fotografare di spalle e senza reggiseno, mentre danzava sulle note di On the floor, di Jennifer Lopez. Il suo post ha fatto il pieno di like, e i suoi fan non vedono l’ora di rivederla finalmente in tv.

Il ritorno in tv

Dopo l’addio a Mediaset Alessia Marcuzzi ha annunciato che approderà in Rai, dove dal 22 novembre sarà in onda con Boomerissima, lo show da lei ideato.

All’interno del programma lei stessa ha promesso che sarà presente anche suo figlio, Tommaso Inzaghi, nato durante la sua relazione con Simone Inzaghi. La conduttrice ha anche un’altra figlia, Mia, nata dalla sua relazione con Francesco Facchinetti.

“Se porterò Tommaso? Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui. Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella… E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”, ha dichiarato la conduttrice.