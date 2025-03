Il ritorno di Alessia Marcuzzi in tv

Alessia Marcuzzi, la celebre conduttrice italiana, è tornata sul piccolo schermo con il suo nuovo programma “Obbligo o Verità” su Rai2. Durante la sua partecipazione a “Domenica In”, ha condiviso non solo dettagli sul suo show, ma anche riflessioni personali che rivelano un lato inedito della sua vita. A 52 anni, Alessia si trova in un momento di grande introspezione, decidendo di prendersi una pausa dalle relazioni sentimentali.

La scelta di essere single

In un’intervista sincera con Mara Venier, Alessia ha dichiarato: “Non sono suora, ma cerco di stare da sola”. Questa affermazione sottolinea la sua volontà di dedicarsi a se stessa, dopo anni trascorsi in relazioni. La conduttrice ha spiegato che, sebbene abbia sempre avuto un compagno, ora desidera godere di un periodo di solitudine. “Stare bene da soli può fare bene”, ha aggiunto, enfatizzando l’importanza di trovare la propria felicità al di fuori di una relazione.

Il valore delle amicizie e della famiglia

Alessia ha anche parlato dell’importanza delle sue amicizie, descrivendole come “un regalo della vita”. Ha mantenuto legami stretti fin dall’infanzia, evidenziando come queste relazioni siano diventate una sorta di seconda famiglia per lei. Inoltre, ha condiviso il suo amore per i figli, Tommaso e Mia, affermando che sono la sua forza e la sua felicità. “A volte mi fanno arrabbiare, ma sono il mio mondo”, ha detto con affetto.

Le critiche ricevute a Sanremo

Nonostante il suo successo, Alessia ha affrontato anche momenti difficili, come le critiche ricevute durante la sua partecipazione a Sanremo 2025. Ha confessato di essere stata colpita da una “shitstorm” per il suo atteggiamento scanzonato sul palco. “Ci tengo a dire che non ho mai fumato in vita mia, non mi sono mai drogata”, ha chiarito, esprimendo il suo dispiacere per le voci infondate che circolavano su di lei. La conduttrice ha dimostrato di saper affrontare le critiche con maturità, accettando quelle costruttive e lasciando andare le altre.

Una pausa dalla televisione

Alessia ha rivelato di aver sentito la necessità di fermarsi dalla televisione attorno ai 50 anni, dopo anni di intensa carriera. “Non avevo il bisogno di andare in video, le mie altre attività mi consentivano di provvedere alle esigenze della mia famiglia”, ha spiegato. Questa pausa le ha permesso di riflettere su se stessa e di ricaricare le energie, portandola ora a tornare con rinnovato entusiasmo nel mondo dello spettacolo.