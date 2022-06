Alessia Marcuzzi diventa castana: il nuovo look

Alessia Marcuzzi ha stravolto il suo look, diventando castana. La conduttrice ha scelto uno dei colori maggiormente di tendenza per l’estate 2022.

Alessia Marcuzzi diventa castana

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate in assoluto e siamo sempre stati abituati a vederla bionda, in tutta la sua bellezza.

La conduttrice ha deciso di stravolgere il suo look, scegliendo un colore di grande tendenza per l’estate 2022. Negli ultimi mesi in tanti avevano notato un graduale intensificarsi della colorazione dei capelli di Alessia Marcuzzi, che ha deciso di seguire un graduale passaggio dal biondo Svezia al castano nocciola. Il processo è durato diversi mesi, ma quando si tratta di bellezza non bisogna certo avere fretta. Anche perché con questa tattica è riuscita ad ottenere un effetto davvero molto naturale, rispettando anche la sua tipologia di capelli.

Alessia Marcuzzi è solo una delle tante star che, negli ultimi tempi, hanno deciso di tornare alle loro origini castane, dicendo addio alla tinta bionda e ai balayage. Non si sa se si tratterà di un addio definitivo, ma sicuramente con questo look Alessia Marcuzzi è riuscita ad ottenere una bellezza molto più naturale, con uno stile davvero unico. Sulla stessa linea d’onda anche Hailey Bieber e Jennifer Lopez, così come molte altre star famose, che hanno puntato su questo colore.

Il castano è sicuramente uno dei colori dell’estate 2022, probabilmente anche grazie al suo effetto naturale e sempre alla moda.

Un’estate al color cioccolato

Il castano è sicuramente uno dei colori più gettonati dell’estate 2022. La tonalità nocciola, che è un castano particolarmente caldo, reso ancora più ricco da riflessi mielati, è l’ideale per chi ha una pelle color albicocca e gli occhi verdi oppure castano chiaro. Un colore sfoggiato spesso da Jennifer Lopez, che negli ultimi tempi ha preferito passare ad un castano dal sottofondo freddo, con sfumature caffelatte che le hanno donato un tocco davvero unico. Se state optando per un castano freddo, dovrete anche ricordarvi di investire in una maschera pigmentata in modo da evitare di ottenere dei riflessi rossastri particolarmente fastidiosi. Per l’estate andrà di moda anche il castano ramato, ideale per una carnagione rosa chiaro e per occhi verdi e grigi. Un colore davvero molto bello, con riflessi caldi e solari, che donano luce e creano un effetto gloss. Anche il caramello rientra nella categoria dei castani, con riflessi bronzo, che può andare bene sia per le donne con la pelle chiara che le donne con una carnagione più scura. Le donne che hanno una carnagione olivastra potrebbero provare un castano cioccolato fondente, come quello sfoggiato dall’attrice Penelope Cruz. La cosa certa è che se siete scure naturali dovrete cogliere l’occasione per sfoggiare il vostro look durante l’estate, visto che il castano non è mai stato così di tendenza. Alessia Marcuzzi ne ha approfittato per abbandonare lentamente il biondo a cui in questi anni ci ha sempre abituati.